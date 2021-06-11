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台本土確診增286例、24死 新北120例最多

獻聲鄭容和新歌老蕭讚節奏超棒

記者林士傑／綜合報導
蕭敬騰配唱「禁愛條款」時即興嘗試多種唱法。(圖：華納音樂提供)
蕭敬騰配唱「禁愛條款」時即興嘗試多種唱法。(圖：華納音樂提供)

台灣「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）打完疫苗後在大陸馬不停蹄開工，連著錄製多檔真人秀，日前還替同事求婚成功。近日再曝光超大彩蛋，跟南韓藝人鄭容和合唱全新單曲「禁愛條款」於16日數位發行，收錄在鄭容和以Solo歌手身分進軍華語樂壇的首張EP「和.唱 STAY IN TOUCH」，是雙方出道以來首度合作。

雙方經公司牽線合作，事先保密到家，雖因疫情、距離限制沒有正式面對面，但透過同事協助，彼此一句一句翻譯溝通，順利完成討論、雲端錄音。鄭容和說寄出試聽版之後，老蕭提供不少點子，讓他靈感迸發，老蕭表示：「第一次聽到Demo，光是聽節奏就非常喜歡！」鄭容和對老蕭的嗓音印象深刻，大讚：「他在音樂藝術方面的特質十分出色！」

陳布朗(右二)跟玖壹壹合作新歌「恰查某」。(圖：相信音樂提供
陳布朗(右二)跟玖壹壹合作新歌「恰查某」。(圖：相信音樂提供

同樣初次合作的陳布朗、玖壹壹認識十年，互相激盪讓陳布朗的台客魂全然爆發，在新歌「恰查某」注入正港台中恰恰元素，他笑稱：「原本要來台中討論開店，沒想到店還沒開成，反而歌先做出來了！」

日前雙方喬出檔期，在MV中大跳恰恰舞步，當中健志最為輕鬆，僅花1.5小時記熟舞步，春風則自爆連洗澡都在邊跳邊記舞步。四人對恰查某各有不同想像，洋蔥想到「功夫」裡的包租婆，春風、健志認為是「我的野蠻女友」中的全智賢，布朗表示是又漂亮又難征服的女生。

鄭容和以Solo歌手身分進軍華語樂壇的首張EP「和.唱 STAY IN TOUC...
鄭容和以Solo歌手身分進軍華語樂壇的首張EP「和.唱 STAY IN TOUCH」。(圖：華納音樂提供)

台灣 雲端 蕭敬騰

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