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疫情下回憶畢業典禮 林柏宏：都哭很慘

記者黃保慧／綜合報導
林柏宏拍影片祝福今年的畢業生。(圖：電影「青春弒戀」提供)
林柏宏拍影片祝福今年的畢業生。(圖：電影「青春弒戀」提供)

台灣導演何蔚庭執導，開拍就備受矚目的電影「青春弒戀」日前曝光演員在疫情前錄下的影片，為無法舉辦畢業典禮的學生們傳達祝福。短片中演員林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、丁寧、姚愛寗分別對著鏡頭鼓勵畢業生，也分享自己過去畢業典禮的回憶。

林柏宏回憶起畢業典禮，他笑說：「我都會哭很慘，好像從此以後都沒有和朋友見面的機會一樣，現在想起來，還滿可愛滿好笑的。但真正在心裡的東西是不會消失的，例如友誼，如果消失了，它也就不會再回來了，青春也一樣，都是很珍貴的。」

陳庭妮語重心長表示，青春對她來說無可取代：「現在我們會說以前的我們，怎麼這麼勇敢？會做出一些現在的我們不會做出的決定，雖然現在都是用調侃口氣回憶青春歲月，但我們每次都是笑著說出這些回憶的，這樣的回憶很重要，讓我們知道自己是誰、記得自己有多勇敢，非常珍貴，也因為有這些過程，才能一步一步邁向更好的自己。」

林哲熹對畢業生也表達鼓勵，認為有想做的可以放手去做。李沐則認為，校園對她是一個拘束的環境，最難適應，畢業就像擺脫束縛一樣，而她也覺得一個階段的結束，總會感到悵然與不捨，但以她的性格面對即將到來的挑戰，總是躍躍欲試，她說：「作為一個迷戀時間的人，我會小心收藏每個人生階段的記憶與物品，在我的內心為它們建造一間博物館。」

陳庭妮拍影片祝福今年無畢典的畢業生。(圖：電影「青春弒戀」提供)
陳庭妮拍影片祝福今年無畢典的畢業生。(圖：電影「青春弒戀」提供)

台灣 導演 疫情

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