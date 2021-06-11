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陳美鳳「黃金歲月」 穿胸前挖空金縷衣吊鋼絲上陣

記者陳慧貞／綜合報導
「黃金歲月」重現當年秀場風華，陳美鳳(中)獻出經典歌廳秀表演。(圖：民視提供)
「黃金歲月」重現當年秀場風華，陳美鳳(中)獻出經典歌廳秀表演。(圖：民視提供)

台灣藝人陳美鳳主演民視八點備檔戲「黃金歲月」，劇中重現80年代秀場風華，為了開場重頭戲，陳美鳳拚了，穿著華麗金縷衣勾勒逆齡S曲線，胸前挖空豐滿上圍若隱若現。她並拒絕替身，站上三樓高的高台，吊著鋼絲凌空而下豪華登場。

劇中陳美鳳飾演西餐廳老闆娘「江美娟」，為了開場一小段表演，她跑了林薇手工婚紗好幾趟，秀服除了要華麗，材料還要輕盈，讓她吊鋼絲在半空中時能自在移動。陳美鳳表示，觀眾這一次真的有福了，可以在八點檔看到過去秀場的盛事，把當年潘迎紫在秀場的大秀給搬到電視螢幕。她笑說，當年能在秀場吊鋼絲華麗演出，「那都是非常大牌藝人的出場方式」。

拍攝重頭戲當天，是在3月間本土疫情爆發前，特效團隊把高台堆到三樓高，底下的工作人員都不禁為陳美鳳捏一把冷汗，劇組甚至為此找來替身，但她堅持自己完成，不僅徒步爬上高台，還在乾冰中來回，飛了好幾個小時。雖然播出時僅五分鐘畫面，陳美鳳依舊全程參與，耗時十小時終於完成。

近期「黃金歲月」預告強力放送，陳美鳳笑說，每個人都私訊問她播出時間，令她也非常期待，笑說拍「黃金歲月」真的很過癮，不僅重現當年秀場風華，也令她回想起過去在秀場台前台後的點滴與美好回憶。

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