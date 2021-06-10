抗疫挺醫護 五月天捐呼吸器 檢場暖送防護衣

五月天捐給台北市和新北市66台呼吸器。（圖：相信音樂提供）

台灣 三級警戒延長至6月底，不少藝人紛紛慷慨解囊，旗下包含五月天、李宗盛、劉若英、鼓鼓的相信音樂捐贈呼吸器；阿達（本名昌璟翔）從上月陸續送給醫護熱騰騰的餐食；檢場、潘逸安前後送暖到台北醫學大學附設醫院。

五月天甫免費授權「勇敢」一曲給長庚醫院使用，日前有網友發文說，接到相信音樂致電，通知捐出66台ZOLL呼吸器、提供給台北市和新北市14家醫院，「我邊哭邊接這通電話，希望這份愛心可以救回更多病人。」網友推測若是一般等級的話，66台呼吸器費用約600萬台幣（約21.7萬美元）左右，但目前短缺的應是加護病房等級，這樣66台費用近2000萬台幣。

對此，相信音樂回應：「得知重症病患擁有呼吸器救助是當務之急，相信音樂略盡棉薄之力捐助66台呼吸器，期盼與大家同心協力堅守防疫崗位，爭一口氣一同度過這次難關。」

阿達跟友人在士林投資 居酒屋餐廳「大俠請留步」，疫情 升溫後緊急停業，損失慘重之餘不忘雪中送炭，於上月中陸續送熱騰騰的餐食到新光、榮總醫院，加上贊助累計送出300盒愛心便當，阿達說：「前線醫護人真的很辛苦，看起來都很疲累，但對人還是都很親切，真的像天使一樣。」

檢場(中)捐贈防護衣給第一線醫護人員。（圖：艾迪昇傳播提供）

檢場、潘逸安各自訂製100件薄型防護衣、100份餐飲，兩組人馬都在醫院門口轉交慰問品即離開，檢場表示自己算是「北醫常客」，在該院有許多醫護朋友；潘逸安則帶著老婆Vivian慰勞兼探視許久不見的岳父、副院長張君照，Vivian的爸爸不忘叮嚀夫婦回家後要立刻盥洗，家人匆匆一見隨即話別，藉由行動拋磚引玉，為第一線醫護人員貢獻心力，並對他們的辛勞多一點同理心。