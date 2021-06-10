梁靜茹閨密情逝？取消關注范瑋琪

梁靜茹（圖）傳與范瑋琪鬧翻。（本報資料照片）

台灣 藝人徐若瑄（Vivian）日前首度於Instagram直播，邀來網紅那那大師、好友林心如 、梁靜茹 互動，隨著范瑋琪（范范）的加入，意外有網友揪出梁靜茹取消關注范瑋琪，范范則維持追蹤梁靜茹，懷疑兩人已經鬧翻。

徐若瑄（左上順時針起）邀那那大師、范瑋琪、林心如一同直播暢聊。（取材自Instagram）

Vivian跟林心如、梁靜茹雲端舉杯同歡，她打趣稱「我們都是在職媽媽，努力工作的女人，一整天通告都是滿的」，只能在深夜小酌放鬆。素顏入鏡的林心如，對功能不太熟悉，先是找濾鏡找到人消失，然後不慎按到鏡頭，曝光了自家客廳，各種「天然呆」舉止逗樂網友，紛紛留言：「夠美了，不用濾鏡啦！」

范瑋琪因口罩風波神隱一年多。（取材自Instagram）

途中加入的范范，提到正在師大攻讀EMBA，徐若瑄鼓勵她快回來，她則鬆口「我回不去了」。Dcard網友發文質疑范范、梁靜茹遲遲不在同一畫面現身，懷疑兩人有疙瘩，但有網友稱Instagram直播，滿員狀態就是四人，梁靜茹因為網路不穩跳出，後上的人在對方回來後退出是禮貌，也有人說：「真的有怎麼樣的話，不會刻意去對方在的直播吧？」

對此，范瑋琪則曬出拜讀著作「The Global Trends Every Smart Person Should Know」的照片，表示：「Life is only as good as your mindset~正面的想法能帶給我好的能量和好的生活，每天提醒自己。」

梁靜茹、范范本是姐妹淘，兩年前梁靜茹傳出婚變，范瑋琪的經紀人表示范范知情，使得范范遭酸民轟是大嘴巴。後來梁靜茹貼合照喊話「一直愛范范」，卻被發現刪掉兩人合照，嫌隙傳聞甚囂塵上。