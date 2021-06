梁靜茹閨密情逝？取消關注范瑋琪

梁靜茹(圖)傳與范瑋琪鬧翻。(本報資料照片)

台灣 藝人徐若瑄(Vivian)日前首度於Instagram直播,邀來網紅那那大師、好友林心如 、梁靜茹 互動,隨著范瑋琪(范范)的加入,意外有網友揪出梁靜茹取消關注范瑋琪,范范則維持追蹤梁靜茹,懷疑兩人已經鬧翻。

徐若瑄(左上順時針起)邀那那大師、范瑋琪、林心如一同直播暢聊。(取材自Instagram)

Vivian跟林心如、梁靜茹雲端舉杯同歡,她打趣稱「我們都是在職媽媽,努力工作的女人,一整天通告都是滿的」,只能在深夜小酌放鬆。素顏入鏡的林心如,對功能不太熟悉,先是找濾鏡找到人消失,然後不慎按到鏡頭,曝光了自家客廳,各種「天然呆」舉止逗樂網友,紛紛留言:「夠美了,不用濾鏡啦!」

范瑋琪因口罩風波神隱一年多。(取材自Instagram)

途中加入的范范,提到正在師大攻讀EMBA,徐若瑄鼓勵她快回來,她則鬆口「我回不去了」。Dcard網友發文質疑范范、梁靜茹遲遲不在同一畫面現身,懷疑兩人有疙瘩,但有網友稱Instagram直播,滿員狀態就是四人,梁靜茹因為網路不穩跳出,後上的人在對方回來後退出是禮貌,也有人說:「真的有怎麼樣的話,不會刻意去對方在的直播吧?」

對此,范瑋琪則曬出拜讀著作「The Global Trends Every Smart Person Should Know」的照片,表示:「Life is only as good as your mindset~正面的想法能帶給我好的能量和好的生活,每天提醒自己。」

梁靜茹、范范本是姐妹淘,兩年前梁靜茹傳出婚變,范瑋琪的經紀人表示范范知情,使得范范遭酸民轟是大嘴巴。後來梁靜茹貼合照喊話「一直愛范范」,卻被發現刪掉兩人合照,嫌隙傳聞甚囂塵上。