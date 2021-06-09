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尤秋興走不出憂鬱症 顏志琳整晚陪兜風

娛樂新聞組／綜合報導
動力火車尤秋興(右)、顏志琳接受專訪談黑暗過往。（記者王聰賢／攝影）
動力火車尤秋興(右)、顏志琳接受專訪談黑暗過往。（記者王聰賢／攝影）

動力火車時隔5年推出新專輯「都是因為愛」，出道23年的他們，除了以高亢嗓音、走心情歌著名，2人說話幽默總是為粉絲帶來不少歡樂，而尤秋興日前卻自爆深陷憂鬱症之苦長達5年，不僅暴瘦剩50公斤，甚至曾動輕生念頭，連顏志琳也坦言怕失去他，「有時候會在想他為什麼會有這問題，做朋友需要怎樣，我覺得就是陪伴會比較好一點」。

尤秋興透露當時因通告減少、沒有發片陷恐慌，常失眠、食欲不振與胸悶，「一個人生活，也沒有女朋友，那時候還沒有認識我老婆，所以會覺得說我的人生怎麼感覺上，還是那麼不完美」，甚至夜間會因呼吸困難、胸悶，痛苦到動念想輕生；顏志琳透露：「他那時候感覺上就是沒有情緒，像行屍走肉。」深夜會打給他說「很累但是睡不著覺，可以在你車上睡覺嗎？」顏志琳就會開車載他遊車河、四處繞，只盼換得戰友一夜好眠。

起初尤秋興尋求中醫協助，醫生告訴他「你這個脈，真的很沒自信欸」，直到某次顏志琳因肺炎住院一周，尤秋興晚上陪過夜照護，醫生早上巡房問他病患夜間狀況，他雖回答、但眼神對不上焦且不敢和人對眼，醫生便私下向顏志琳提醒「尤秋興生病了、建議他去接受身心科治療」，尤秋興才得以對症下藥，加上遇到老婆與信仰的支持，成功戰勝憂鬱症，他也以過來人經驗，呼籲有憂鬱症的病友不要害怕去尋求協助。

憂鬱症 失眠

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