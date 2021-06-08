蕭敬騰跨界設計作品 7月東京首發

蕭敬騰在中國辦線上直播，表演「只能想念你」、「皮囊」等歌曲。（圖：喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰 （老蕭）上周在大陸注射中國 大陸國藥疫苗 ，緊接著馬不停蹄投入工作，昨宣布接下日本「Spread Love」快閃展覽的召集人，預計7月初在東京澀谷Miyashita Park登場，且由他的設計作品作為首發揭開序幕，周邊販售盈餘將會全數捐出，幫助更多弱勢團體。

對於全新跨界藝術創作，老蕭表示：「我真的非常喜歡畫畫，那是我面對自己、療癒自己的重要過程，如果真的可以帶給大家一點點力量，我覺得很榮幸，愛就是最美的交流！」身分多元的他近年擴展副業版圖，像是手搖飲、日式料理等，在大陸成都推出的品牌「傅麵麵」開幕將滿2個月，平均1.1分鐘賣出1碗麵，第2間店面預計8月開幕。

另外，他前晚在大陸舉辦線上直播演唱會，以一身深V西裝迷倒線上2百多萬人，內襯的背心頻頻隨著他投入演出而滑落，簡直就快要露點，讓網友笑說：「今天老蕭走低胸性感路線！」

他一連演唱「只能想念你」、「皮囊」等歌曲，又背起與X JAPAN吉他手Hide同款的訂製吉他自彈自唱，有名鐵粉幸運到場一睹他的丰采，秀出一系列的珍藏，並獻唱「怎麼說我不愛你」向他告白：「蕭敬騰對我來說，已經不是偶像的等級，是一種信仰的存在。蕭敬騰各方面的展現和作風，一直都是我學習的對象。」

老蕭素有「雨神」之稱，在節目尾聲化身「愛神」，驚喜加碼獻唱一首「Marry me」，超大驚喜成功幫助在身邊工作5年的同仁達陣，順利求婚成功，線上粉絲紛獻上祝福，現場充滿粉紅泡泡，也為這場演出畫下浪漫句點。