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身材常被問 許瑋甯嘆女性被物化

記者陳慧貞／綜合報導
許瑋甯近年演技大進化，卻感嘆女性被物化了。圖／Bella儂儂雜誌提供
許瑋甯近年演技大進化，卻感嘆女性被物化了。圖／Bella儂儂雜誌提供

許瑋甯近年在銀幕上的演出，證明自己不只是擁有一張讓人稱羨的外表，更展現出精湛演技，但對於演員這條路上，她仍認為受到性別不公平對待，表示經常被問「如何保持身材、三餐吃了什麼」，直呼：「這些問題好像都不會出現在男演員身上，女性是被物化的。」

在票房電影「當男人戀愛時」，許瑋甯展現女人在愛情世界裡的忠於自我，最近她接受「Bella儂儂」雜誌訪問，與「誰是被害者」導演莊絢維合作紙上電影，細述她15年以上演員資歷的起伏與變化，過去她因外型，角色受局限，有段時期是最低潮期，還必須面對自己時不時湧出的負面情緒，最後她只能選擇以正能量應對，「人生得一直往前走，真的很累，需要偶爾停下來短暫休息，只要知道自己沒有往後退就好。」此外她也認為：「女性也要學會不能物化自己之外，整個產業也應當往前一大步。」

很多人身上會帶幸運小物，許瑋甯認為，世界上沒有什麼物件是無可取代的，只有「家人給的愛與溫暖」無法取代，「如果真要提到實質物件，或許是我外公、外婆家的座標，因為家對我來說，永遠無可取代，它讓人有安全感，也堆積許多難忘的故事。」

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