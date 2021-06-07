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蔡康永曾踩大S婚姻地雷 小S二度變臉

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲2015年上「康熙」受訪。（圖：中天提供）
汪小菲2015年上「康熙」受訪。（圖：中天提供）

大S汪小菲鬧出婚變，異地相處的隱憂終於浮上台面。早在2015年汪小菲上「康熙來了」，就無法正面回答要求老婆定居北京的難題。小S聽到蔡康永直搗黃龍式的提問，更當場變臉瞪大眼睛，最終蔡康永自打圓場，沒有強迫汪小菲回答。

汪小菲在節目中侃侃而談對大S的看法，網友皆一片好評，沒想到他如此幽默健談，而且應對得宜，直言看了節目對汪小菲加分不少。只是身為大S的妹妹，有些「地雷」小S不敢去踩。蔡康永以外人身分，直接提問：「你們有可愛小爭執的時候，會冒出說『那離婚好了』這句話嗎？」小S一聽瞪大眼睛，蔡康永有些驚慌，趕緊把問題拋給在一旁插花的陳漢典。

小S坦言姊姊平常「滿愛撂狠話的」，證實大S敢愛敢恨的性格從未改變。汪小菲趕緊接話，表示沒聽過大S對小S講什麼狠話。蔡康永不放棄，繼續挑戰問汪小菲，有沒有發生過要求大S一起回北京，但是大S卻想留在台北的狀況。小S此時再度變臉，蔡康永驚呼：「這個也不能問嗎？到底有什麼可以問的？」

最終汪小菲沒有回答這個「地雷題」，小S幫姊夫搭了台階，以「這也是他們小爭執的一些問題」帶過這個話題。

汪小菲 大S 小S

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