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大S嗆離婚取關老公…汪小菲求和：老婆第一

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲（左）因在微博批台灣防疫政策不力，引發大S的怒火。（取材自微博）
汪小菲（左）因在微博批台灣防疫政策不力，引發大S的怒火。（取材自微博）

汪小菲因在微博痛批台灣防疫政策不力，意外引發老婆大S（徐熙媛）的怒火，對外放話要離婚。汪小菲趕緊道歉求和，6日深夜發文告白，並說：「愛所有的家人，我老婆是第一。」不過，網友發現大S的微博帳號已取消關注了汪小菲，不過妹妹小S的微博關注則是維持原樣。

愛女心切的S媽勸和不勸離，嘆都是疫情惹的禍，「防疫防了一年多，結果這樣子，唉，我真的是要崩潰。」S媽說，汪小菲只是心急家人還沒打到疫苗，初衷是因為一顆愛家人的心，若真因為如此影響到婚姻，未免也太過冤枉。

S媽嘆疫情讓再怎麼恩愛的夫妻都難免會起口角。（本報資料照片）
S媽嘆疫情讓再怎麼恩愛的夫妻都難免會起口角。（本報資料照片）

這次汪小菲失言，S媽緩頰「小菲飛回去是要創新的事業，小菲真的很疼老婆，很讓著熙媛，也很愛孩子，又是個兒子女兒控，他就是急嘛，擔心啦，就是為了疫情，為了家好，為了孩子，搞得不愉快，多冤哪！」S媽認為兩人各自冷靜，犯不著為了疫情而賠上婚姻。

而大S婆婆張蘭日前晚上開直播帶貨，有網友關心大汪感情現況，張蘭一開始反覆強調「謠言止於智者」，接著誇汪小菲非常優秀，也不忘提起媳婦大S「我兒子好著呢，優秀著呢，媳婦也好著呢」，只是她剛講完沒多久，敲門聲響起，張蘭站起身去開門，從張蘭小心翼翼的態度，網友猜測敲門的人應該是汪小菲，接著一名男子提高音量喊「別說，行嗎」，張蘭雖回應「我沒提你」，但對方不埋單，怒回「我都看見了」，張蘭訕訕沒說話，但後來對網友提問，她再也沒多說。

不過，直播結束後網友發現，張蘭按讚多則網友留言，內容全在批評大S，包括「多久都不回北京，不考慮奶奶想孩子嗎」、「小菲為了一家和睦，為了媳婦高興，犧牲了自己很多意願吧」，內心似乎頗有怨言。

張蘭在直播中不斷強調兒子媳婦都好得很。（取材自抖音）
張蘭在直播中不斷強調兒子媳婦都好得很。（取材自抖音）

汪小菲 大S 疫情

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