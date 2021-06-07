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居家防疫 謝金燕秀川字肌 梁靜茹炫廚藝

記者林士傑／綜合報導
46歲的謝金燕駐顏有術，勤於運動練出川字腹肌。（取材自Instagram）
46歲的謝金燕駐顏有術，勤於運動練出川字腹肌。（取材自Instagram）

全台居家防疫，謝金燕、梁靜茹、蘇慧倫同為保養有方的媽媽歌手，紛紛透過社群網站分享運動心得，當中謝金燕的川字腹肌為人熱議；梁靜茹則不時秀出好手藝，令人忍不住食欲大開；堪稱「玉女掌門人」的蘇慧倫和小孩一同運動，享受溫馨的天倫時光。

謝金燕擁有一雙107公分的招牌美腿，宅在家中追劇之外，可沒荒廢鍛鍊身材，日前才釋出一段熱舞影片，喊話：「Be happy always！Just dance！該運動了，各位。」雖然她只是隨著節奏恣意扭動，但這可謂是最簡單的居家運動，另外她多年來都會在家騎飛輪，曾說：「為了紅很久……每天都逼死自己。」

梁靜茹在家防疫期間，享受美食之餘不忘自我鍛鍊。（取材自Instagram）
梁靜茹在家防疫期間，享受美食之餘不忘自我鍛鍊。（取材自Instagram）

梁靜茹產後一度鬆懈發胖，除了靠控制飲食減重，空中瑜伽、拳擊都是她很熱中的運動，近來接連PO出做棒式運動的照片，號召粉絲在家動起來，姿勢被讚標準。此外，她還有不為人知的「梁主廚」身分，每每PO出料理照，總讓人食指大動。

蘇慧倫(右)在家跟兒子一起運動。（取材自臉書）
蘇慧倫(右)在家跟兒子一起運動。（取材自臉書）

準金曲歌后蘇慧倫應邀重新演繹公益單曲「手牽手」替大家打氣，她在防疫期間跟兒子甜蜜蜜地黏在一起，笑稱客廳功用多元，既是遊樂場也是運動場，她還呼籲眾人透過電話聯繫獨居的親友：「給個問候聊聊天，在家防疫有人關心，讓人安心。」

梁靜茹 防疫 社群網站

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