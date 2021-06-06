林俊傑領金曲11名入圍 雲合唱新版「手牽手」抗疫

入圍金曲的11名歌手為新版「手牽手」雲合唱。(圖：台視提供)

第32屆金曲獎因防疫 優先而延期舉辦，曾歷經2003年SARS風暴的典禮總顧問陳鎮川，有感音樂在困境中所帶來的力量，他聯絡曾共同參與製作抗疫名曲「手牽手」的王力宏與陶喆重製歌曲，並找來林俊傑重新編曲，由入圍 本屆金曲獎11名歌手獻聲合唱，展現共同抗疫的決心。

林俊傑對受邀表示榮幸：「重製『手牽手』意義非凡，希望以音樂給予人們溫暖正能量。」演唱的歌手包括田馥甄、吳青峰、李泉、林俊傑、韋禮安、孫盛希、蛋堡（杜振熙）、萬芳、瘦子（E.SO）、譚維維和蘇慧倫，談到最困難的部分，林俊傑表示由於歌手們都在自家錄製歌唱，要將大家聲音和諧融合真不簡單。

林俊傑也表示：「『手牽手』在大眾心中已留下深刻印象，在不失去原有溫度的同時，要給予這歌曲新的節奏和面貌，尤其這次有兩位rappers饒舌歌手加入，必須拿捏好整體調性和靈魂，再融合這世代的流行元素。」而蛋堡與瘦子也為新版「手牽手」改詞創作，讓歌曲更符合現下心聲。

雖歌名為「手牽手」，但防疫得與人保持1.5公尺距離，吳青峰喊話：「在心裡牽手，我們要共同對抗的是病毒，不是彼此。」瘦子E.SO也表示：「疫情 期間不要手牽手，如果一定要，記得要洗手消毒，加油！我們一起渡過難

關。」