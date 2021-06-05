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「幸福三重奏」不幸福 大S接力福原愛鬧婚變

記者李姿瑩／台北5日電
大S(左)和汪小菲錄「幸福三重奏」。(取材自微博)
大S(左)和汪小菲錄「幸福三重奏」。(取材自微博)

大S、汪小菲2018年曾一起參加實境節目「幸福三重奏」，巧合的是，另一對夫妻江宏傑福原愛也參加過這個節目。如今他們雙雙婚變，在節目中的恩愛表現，看來格外諷刺。

大S在參加節目前，因為懷了第三胎但胚胎發育不全而流產，在節目中情緒格外脆弱。汪小菲對老婆呵護備至，反而怨怪老婆生活重心都放在小孩上，為兒女犧牲付出，夫妻倆已經長達四年半沒享受過兩人世界。

相較於當時正新婚的江宏傑和福原愛，大S和汪小菲呈現的是老夫老妻之間的情緒。看到福原愛為江宏傑準備愛妻便當，大S在吃飯時冷不防問汪小菲：「你有沒有很後悔娶到我？」汪小菲沉默想了一會，小心翼翼回答：「大家都挺好的。」他繼續思考發現老婆是因為廚藝問題糾結，兩人雙雙陷入沉默。

福原愛、江宏傑夫婦上「幸福三重奏」。(取材自微博)
福原愛、江宏傑夫婦上「幸福三重奏」。(取材自微博)

但他能理解大S的情緒，感嘆：「這個節目讓我們迅速的從難過中走了出來，單獨相處去珍惜彼此的獨處時間。做女人不易，做媽媽更不易…做一個北京直男的老婆更不易。」他自稱「北京直男」一點不假，對於大S的細密心思，汪小菲始終拿捏不準。不過他還是盡力表現，用自己的方式疼愛老婆，包括時常把稱讚掛在嘴邊，讓大S聽見最愛聽的「瘦」、「美」等形容詞。

大S在節目中的表現時常被網友找碴，尤其一番「不剝蝦」的理論，竟遭兩岸三地網友群起撻伐。汪小菲夾在中間扮演寵妻狂魔角色，只要發現輿論傷害老婆，就會立刻發文捍衛大S。當時大S在節目中騎自行車騎到哭，慘遭網友痛批。汪小菲馬上在微博呼籲：「突然發現好像一些留言的的朋友們很多時候都是女人要做家務活，要取悅自己的男人，好像連撒個嬌都說是做作，問個問題都像不正常，當著老公面兒哭都不行。好好想想，到底是誰不正常，正常的男女關係不就是應該讓自己的女人開心，撒嬌，偶爾被考驗一下嗎。口口聲聲探討男女平等的時候，請先把自己擺在平等的位置上吧」。

福原愛 江宏傑 北京

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