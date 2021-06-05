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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

心繫台灣疫情 林志玲捐贈6座正壓檢疫亭

記者陳建嘉、李姿瑩／綜合報導
林志玲關心台灣疫情。（取材自志玲姊姊慈善基金會臉書）
林志玲關心台灣疫情。（取材自志玲姊姊慈善基金會臉書）

台灣女星林志玲和日本老公AKIRA目前在東京生活，無時無刻心繫老家台灣疫情，日前得知萬華、中正等重災區缺飲用水，便透過基金會捐贈百箱水資源救急，得知醫療資源告急，她日前再透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈6座正壓檢疫亭給雙北市各醫院。

日本援助台灣疫苗，田中千繪也相當開心。（取材自臉書）
日本援助台灣疫苗，田中千繪也相當開心。（取材自臉書）

日本友善義助台灣124萬劑AZ疫苗，獲得不少台灣人民感謝回應，在台發展的日籍藝人田中千繪感性表示：「很高興台日可以這樣互相幫助。我們繼續努力做好居家防疫工作，希望能早日回到平安的日常生活。一起加油！」

林志玲捐6座正壓檢疫亭給各醫院使用。（取材自志玲姊姊慈善基金會臉書）
林志玲捐6座正壓檢疫亭給各醫院使用。（取材自志玲姊姊慈善基金會臉書）

據悉，林志玲在日本時，常與台灣團隊進行視訊會議，想為家鄉盡一分心力，得知疫情在台蔓延，各地加設快篩站，許多醫護人員必須穿著密不通風的防護衣、面罩進行採檢，才會捐贈正壓檢疫亭，讓醫護人員能在安全、舒適的環境下工作。

林志玲透過臉書發文，「我們能做的，除了遵守防疫規定及提高自身免疫力之外，仍可盡己之力幫助需要我們伸出援手的朋友」，她最後不忘呼籲大家「謹慎防疫，溫暖待人」，感謝守在前線的醫護人員。

田中千繪遵守規範宅家，由於台灣染疫人數逐日暴增，住在東京的父母也致電關心，「家人叮嚀我多注意安全，我們都有互相提醒做好防疫」，聽聞許多台灣網友為了感謝日本，打算在疫情結束後去日本出遊，增加觀光收入，讓她滿懷感謝，「我跟很多台灣朋友一樣想去日本，我是想趕快回去看家人」。

夢多也是在台發展的日本人，這次也大讚日本政府做得非常好，「我們日本人跟台灣是真的好朋友，謝謝你們」，特別向台灣表示謝意，「每次遇到我們困難的時候，你們是全世界第一個救我們的，我們一直對你們感恩。」

台灣 日本 防疫

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