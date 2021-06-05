我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

林心如傳播管理碩士畢業 獲傑出表現獎

記者楊起鳳／綜合報導
林心如從世新碩士班畢業，還獲獎。（圖：世新大學提供）
林心如從世新碩士班畢業，還獲獎。（圖：世新大學提供）

今年台灣的大學畢業季，在疫情的陰影之下，離情加上人際間的阻隔，讓不捨的氣氛更為濃烈。世新大學日前舉行的線上畢業典禮，盡可能地讓每一位畢業生，都能動態展示穿著學士服的風采，並且充分發揮數位傳播特性，今年最大亮點即為明星學生林心如，正式從傳播管理學系上海碩專班順利畢業。林心如演藝事業有目共睹，近年更升格擔任製作人，忙碌之餘仍兼顧學業，不僅上課認真，課業上也表現傑出，讓教授們一致公認她為傑出表現獎最佳得主。

45歲凍齡女神林心如身兼多職，2019年為了圓夢，她進入世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，因疫情關係，去年轉到台北世新大學繼續學業，今年6月不負眾望順利畢業，還因表現優異獲頒傑出表現獎。去年林心如製作兼主演的連續劇「華燈初上」在世新大學開鏡，記者會結束後她直接就到學校上課，教授透露，林心如常第一個到班上上課，屬於學霸級。

林心如提到，從影多年，一直希望多充實自己：「這兩年上學上得很開心，但也有點顛沛流離，第一個學期在上海上課，一個學期在線上，另外將近一個多學期是在世新大學，當然比較喜歡在學校上課的感覺，因為跟同學在一起，可以互相討論」。

林心如從世新碩士班畢業，還獲獎。（圖：世新大學提供）
林心如從世新碩士班畢業，還獲獎。（圖：世新大學提供）

為了讓無法到現場的畢業生一同感受現場熱烈氣氛，世新大學特別邀請多位明星校友，包括不老女神徐若瑄、金鐘主持人黃子佼及資深名導瞿友寧等人，為學弟妹獻上祝福。徐若瑄在影片中恭賀畢業生順利畢業，並以學姊身分，表達對母校的熱愛，「在世新畢業後，我覺得在學校學的東西都讓我在演藝事業上，能夠學以致用，這是我覺得最開心的事情」，同時她也不忘為台灣打氣，「在這個疫情階段，辛苦老師、辛苦大家，希望疫情可以趕快過去。」

林心如 疫情 台灣

上一則

美戲院加速復甦 今夏最期待「黑寡婦」

下一則

台娛圈首確診 陳零九自曝睡不好 呼吸困難

延伸閱讀

蕭敬騰打疫苗後上海露面 「雨神」上身

蕭敬騰打疫苗後上海露面 「雨神」上身
林心如夫妻遭盜照賣血氧儀 「翻白眼」嗆：不義之財

林心如夫妻遭盜照賣血氧儀 「翻白眼」嗆：不義之財
45歲林心如素顏出鏡 360度無死角 網讚紫薇回來了

45歲林心如素顏出鏡 360度無死角 網讚紫薇回來了
「還珠格格」爾康首曝息影原因：沒人找我演戲

「還珠格格」爾康首曝息影原因：沒人找我演戲

熱門新聞

湯唯當年與梁朝偉拍攝「色，戒」。(本報資料照片)

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

2021-05-28 20:03
汪小菲（左）、大S。(取材自臉書)

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

2021-06-04 23:49
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

2021-05-28 02:30
喬勞拉(右)和老婆不幸罹難。（取材自Instagram）

「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命

2021-05-30 20:47
楊丞琳今迎37歲生日，老公李榮浩出賣嫩照祝壽。圖／摘自IG

楊丞琳37歲生日 被老公貼出嫩照 僅8字閃爆

2021-06-03 16:05
胡歌出席新劇發布會，部分網友覺得他略顯消瘦。(取材自微博)

胡歌罕見亮相 身形消瘦顯老態模樣曝光

2021-05-27 02:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆