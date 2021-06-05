林心如傳播管理碩士畢業 獲傑出表現獎

林心如從世新碩士班畢業，還獲獎。（圖：世新大學提供）

今年台灣 的大學畢業季，在疫情 的陰影之下，離情加上人際間的阻隔，讓不捨的氣氛更為濃烈。世新大學日前舉行的線上畢業典禮，盡可能地讓每一位畢業生，都能動態展示穿著學士服的風采，並且充分發揮數位傳播特性，今年最大亮點即為明星學生林心如 ，正式從傳播管理學系上海碩專班順利畢業。林心如演藝事業有目共睹，近年更升格擔任製作人，忙碌之餘仍兼顧學業，不僅上課認真，課業上也表現傑出，讓教授們一致公認她為傑出表現獎最佳得主。

45歲凍齡女神林心如身兼多職，2019年為了圓夢，她進入世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，因疫情關係，去年轉到台北世新大學繼續學業，今年6月不負眾望順利畢業，還因表現優異獲頒傑出表現獎。去年林心如製作兼主演的連續劇「華燈初上」在世新大學開鏡，記者會結束後她直接就到學校上課，教授透露，林心如常第一個到班上上課，屬於學霸級。

林心如提到，從影多年，一直希望多充實自己：「這兩年上學上得很開心，但也有點顛沛流離，第一個學期在上海上課，一個學期在線上，另外將近一個多學期是在世新大學，當然比較喜歡在學校上課的感覺，因為跟同學在一起，可以互相討論」。

林心如從世新碩士班畢業，還獲獎。（圖：世新大學提供）

為了讓無法到現場的畢業生一同感受現場熱烈氣氛，世新大學特別邀請多位明星校友，包括不老女神徐若瑄、金鐘主持人黃子佼及資深名導瞿友寧等人，為學弟妹獻上祝福。徐若瑄在影片中恭賀畢業生順利畢業，並以學姊身分，表達對母校的熱愛，「在世新畢業後，我覺得在學校學的東西都讓我在演藝事業上，能夠學以致用，這是我覺得最開心的事情」，同時她也不忘為台灣打氣，「在這個疫情階段，辛苦老師、辛苦大家，希望疫情可以趕快過去。」