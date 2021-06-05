台娛圈首確診 陳零九自曝睡不好 呼吸困難

陳零九4日一早透過影片錄製自曝現況。（取材自Instagram）

台灣 歌手陳零九前天確診新冠肺炎，成為台灣演藝圈首位，他自上月27日開始有輕微症狀，卻遭爆「五堅情」成員2日才一起練舞、錄音，唯獨婁峻碩沒到場。這導致其他人都陷高風險族群，目前皆已進行自主隔離，而邱鋒澤已完成自費篩檢，返家等候報告通知。

陳零九(左)染疫，「五堅情」另外兩位成員邱鋒澤(中)、黃偉晉自主隔離。（本報資料照片）

陳零九確診隔離後，傳出公司「壓消息」隱瞞群聚練舞，他的經紀人透過社群 澄清，得知後便在1922的指示下進行動作，公司開始進行調查、擬公告文，並一一聯繫有與陳零九接觸過的人，全力配合疫調中心的安排，包括訊息是否公開都會遵守規定。

陳零九自發病往前推兩星期的行程，錄影足跡包括台北和台中，對此經紀人表示：「我們不能自行公布，需要透過疫調單位指揮中心去公布。」

陳零九昨早以3分27秒的影片談現況與回應網友提問，坦言前晚「很難睡好」，神情看似疲憊，他透露有呼吸困難的症狀，哪裡不舒服就吃什麼藥，因此不清楚自己是輕症或嚴重，「但你們不要用我的症狀去判斷新冠，真的不舒服就好好在家自主隔離、在家休息。」他透露許多人留言為他打氣，「看到每個訊息，還是很自責」，或是做地獄哏圖笑他、罵他，「你們覺得開心就好，我都接受，因為我的確沒有考慮得那麼周全，不應該自己判斷病情」。

西瓜哥哥向外界報平安。（取材自臉書）

目前已知接觸對象，小賴與黃偉晉狀況皆良好，不管是否匡列通知，皆已在家自主隔離、不亂跑，小賴於社群感謝好友贈送防疫 包，黃偉晉不甩網友牽拖晶礦曬血月引災謬論，好好宅家並表示「如果被匡列就會等通知」；而「西瓜哥哥」李岳5月12日曾與陳零九同場錄製狼人殺，他昨也主動向外界報平安，表示：「大家也別過度恐慌，那時雖然疫情還沒大爆發，但該做的防疫我們都還是有做。」也盼陳零九早日康復，回到螢光幕前繼續唱歌給大家聽。