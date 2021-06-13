白嘉莉 知足揮灑下半場

「花卉」、「魚」是白嘉莉畫作中最常見的元素。(記者沈昱嘉／攝影)

有「最美麗的主持人」美譽的台灣 資深藝人白嘉莉，當年演藝圈資歷僅10年，在29歲當紅之際，遠嫁印尼 富商黃雙安，蔚為美談。每次見到白嘉莉，總會被她的優雅、美麗所吸引。72歲的年紀在她的身上只是一個數字，對白嘉莉而言，她的生活每天都過得精采。從內而外的知足與喜樂，是她揮灑人生下半場的不二法門。

胃口好 美食當前來者不拒

白嘉莉去年1月從印尼赴台，意外被新冠肺炎疫情留在台灣，人緣極佳的她結交了許多新朋友，光是3月過生日，每天都有慶生聚餐、生日蛋糕等著她。白嘉莉笑稱：「我喜歡吃好吃的東西，擺在我面前我一定把它吃完。朋友切了生日蛋糕，我是壽星當然要吃完。」

受惠於天生基因遺傳，白嘉莉多年來穿著S號的衣服不曾變過。令人意外的是，她胃口相當好，美食當前來者不拒。過去在印尼，她會游泳、打高爾夫球，但返台期間，她運動停擺，食量不變卻只微胖了一點。白嘉莉形容自己「隨時都想吃東西」，三餐沒有一頓漏掉，受訪當天早上才吃了燒餅油條和鹹豆漿，飯店餐廚和妹妹白菲比都能作證她所言不假。

摒雜念 拿起畫筆一畫40載

白嘉莉的愉悅心情來自很多層面，朋友、繪畫、信仰、公益、閱讀都使她精神富足。自從1977年閃嫁印尼木材大王黃雙安，白嘉莉在印尼生活超過40個年頭，當丈夫忙著工作，在家中的白嘉莉就埋首畫畫。白嘉莉還記得，剛嫁去印尼時，當地封閉且落後，連她託台灣朋友從飛機上帶報紙，都被印尼海關沒收。缺乏精神食糧的她在媽媽建議下拿起畫筆，一畫就畫了40年。

「花卉」、「魚」是白嘉莉畫作中最常見的元素。因為在印尼的家裡，白嘉莉就是對著院子裡的花和魚作畫。她喜歡挑幾首歌曲做為背景音樂，摒除雜念專心描繪景物。最愛蘭花的她尤其鍾情 ，因為花名正好呼應了她的芳名「嘉莉」，讓她特別有感。

她沒有想到，留在台灣的這一年間，會在台中、台北、新竹共舉辦三場畫展。黃雙安個性低調，所以白嘉莉從未動念辦個展，打趣「黃雙安就是我畫作的收藏家」。

如今透過展出的機會，她又認識更多的新朋友、好朋友，更令她開心地直呼幸運。「我沒有深造，創作只是憑著愛好揮灑，現在能與智者相交，讓我更加有心得。」

白嘉莉赴台後曾舉辦3場畫展。（記者沈昱嘉／攝影）

談亡夫 午夜夢迴仍想他

說到影響白嘉莉最深的人，除了媽媽，就是另一半黃雙安。

看似女星嫁富商的組合，從白嘉莉的角度卻只看到黃雙安的內心，她說：「我跟他在一起是因為他的心好，我很幸運能跟心地善良的人在一起。」

白嘉莉在演藝事業顛峰期，選擇急流勇退。雖然手邊主持一檔檔膾炙人口的節目，卻忙到沒有自己的私生活，讓她毅然決然遠嫁印尼。她在新書「白嘉莉 回眸」中，回顧與黃雙安從初識、相戀到結婚，是她在演出時隨機挑選來賓互動，就此與黃雙安結下不解之緣。

正因為緣分二字，白嘉莉的猶豫性格在此時消失無蹤，暴出閃婚新聞後轟動全台。但走入家庭的白嘉莉並非就此過著童話般的生活，和一般夫妻一樣，她也經歷過和黃雙安爭執、磨合，幾回被氣哭，打電話找媽媽訴苦。

雙魚座的白嘉莉生性浪漫，遇到教育員工總是一板一眼的黃雙安，也曾想過能否改變丈夫。但已經定型的性格要改變談何容易，黃雙安看到白嘉莉不喜歡自己送的禮物，竟然第二天就火速轉送他人。白嘉莉後來選擇調整自己的心態，只要丈夫送禮，一定欣然接受，漸漸磨出了自己的夫妻相處之道。

在打電話向媽媽訴苦的時候，媽媽勸白嘉莉「刀子不要放在嘴巴上，贏了吵架但傷了感情」。只是有時火氣上來，激動的情緒還是會忍不住，這時的白嘉莉會轉頭離開，讓自己重新冷靜。

黃雙安長時間在外工作，回到家有時不發一語，讓想關心丈夫的白嘉莉無所適從。後來她了解，先生只是工作累了，一個轉念就能化解不必要的爭執。

靠著禱告、向媽媽傾訴，白嘉莉和黃雙安結褵超過40年，若不是病痛帶走黃雙安，他們還能走得更遠。白嘉莉把她認識的黃雙安分別寫在「情繫黃雙安」、「白嘉莉 回眸」2本著作中，陪著這位印尼木材大王走過人生數十寒暑，午夜夢迴她還是常常想起夫婿，「但我相信他一定很安慰，在台灣有這麼多好朋友照顧著我。」

白嘉莉（右）和黃雙安結褵超過40年，難忘已故丈夫對自己的疼愛。(本報資料照片)

逆齡美 完美詮釋相由心生

在忙碌的日子裡，白嘉莉絕對不會忘記的就是充實自己和關心公益。「活到老學到老」是白嘉莉的座右銘之一，除了看書，她善用通訊軟體分享生活點滴，成為維繫友情的最佳方式。若非親眼所見，很難相信白嘉莉操作手機 的速度如此熟稔流暢，而這也是她「學習」的成果。但白嘉莉沒讓自己變成低頭族，她既不沉迷手機，也不濫發長輩圖打擾朋友，希望熟齡朋友和她一樣加入網路時代，與社會不脫節。

早年返台，白嘉莉總會在出席總統就職典禮、雙十大典後，抽空投身公益服務，關懷弱勢兒少，捐款給有需要的單位。白嘉莉以往總配合黃雙安為善不欲人知的要求，現在在丈夫過世後，她願意繼續以公眾人物的身分拋磚引玉，一如當年盡一己之力回饋社會。

白嘉莉(中)曾在雙十慶典領唱。(本報資料照片)

白嘉莉(右起)當年主持《銀河璇宮》，孫越、張小燕是短劇拍檔。（本報資料照片）

白嘉莉「最美麗的主持人」封號至今無人能取代，她完美地詮釋了何謂「腹有詩書氣自華」，這份優雅氣質不會隨著年華老去，反而因年齡增長注入更多智慧。她不需要醫美、美肌修圖，日常中的妝髮、造型全都不假手於人，深信女人會隨著年齡有不同的姿態與美麗。

當然白嘉莉偶爾還是會有不愉快的事情煩心，她盡量不去多想，只要想開了，心情自然開朗。白嘉莉做到了「相由心生」，從內心到裝扮、居所皆整潔自在。回顧走過酸甜苦辣的人生歲月，她想起最愛的蘇東坡名句「人間有味是清歡」，在平淡的日子裡活得平安、健康和開心，對白嘉莉而言就是最大幸福。

（取材自聯合報系橘世代）