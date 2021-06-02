林志玲心繫台灣 跨海捐百箱水救急、拍片籲防疫

林志玲忙碌之餘，做公益不落人後。（記者侯永全／攝影）

台灣 第一名模林志玲 和日本天團成員AKIRA婚後定居日本生活，目前人在日本東京的她仍心繫台灣疫情 ，得知許多地區缺飲用水，她透過自己的基金會「志玲姊姊慈善基金會」捐贈百箱水資源救急，希望暫解當地民眾的燃眉之急，為台灣加油。

人美心善的林志玲在嚴峻疫情下，透過基金會臉書發文，提到「我們能做的，除了遵守防疫規定及提高自身免疫力之外，仍可盡己之力幫助需要我們伸出援手的朋友」，她最後不忘呼籲大家一起「謹慎防疫，溫暖待人」。

林志玲捐贈百箱水資源救急。（取材自臉書）

林志玲先前也在Instagram貼出影片跨海為台灣打氣，影片中以手寫字表示，大家要用信心、用盼望、用大愛一起相信、一起勇敢、一起度過難關，她也感謝守在前線的醫護人員，並為台灣及世界疫情狀況加油。

她也拍影片再次呼籲大家：「我想大家都有很基本的觀念了！那就是一定要勤洗手、戴口罩還有漱喉、漱口。還有現在有些朋友都會帶一些比較漂亮的口罩，我會建議在裡面還是要戴一個醫療口罩，才能夠真正的預防病毒。」最後她強調，「一定要記得這段期間要避免去密閉、人多聚集的空間，以及避免長時間的與人接觸，照顧好自己就是照顧好家人，謹慎防疫！我們不恐慌。」