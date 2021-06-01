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台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

男星鼓勵護理師兒子勇敢回家 「甘願也染疫」

記者林怡秀／綜合報導
洪都拉斯的兒子是第一線醫護人員。（取材自臉書）
洪都拉斯的兒子是第一線醫護人員。（取材自臉書）

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，第一線醫護首當其衝，諧星洪都拉斯的兒子兩年前退伍後，即加入護理師的行列，碰上這場比SRAS還慘烈的疫情，身為父親的洪都拉斯，坦言相當擔心兒子的安全，但知道這是兒子熱愛的工作，也只能在背後默默支持。洪都拉斯也提到兒子擔心害家人染疫，連家都不敢回，但他要兒子儘管回家，「就算因為這樣被傳染，我也心甘情願。」

洪都拉斯說，早在疫情不嚴重時，他就問過兒子醫院的防護措施夠不夠，兒子告訴他，防護再周全，心裡多少都還是有不安全感；他只能叮囑兒子要多照顧自己，也透露內心的糾結，「身為父母，又不能要他不去，因為這是他熱愛的工作。」沒想到後來疫情爆發，他也已經好久沒看到兒子，「我兒子還怕會影響到我，擔心外人對護理人員的家人會有異樣眼光，我說我們都是一家人，爸媽都以你為榮。」

而每次看到新聞報導護理師確診，他都會心頭一緊，深怕是兒子出事，「我兒子有點過敏體質，我要他不要太累，他說沒辦法，都忙到3、4時才能睡，我真的很捨不得。」他只能發簡訊幫兒子加油打氣，告訴兒子隨時可以跟他訴苦，「兒子跟我說，爸，我最近還是盡量不要回去，我說沒有關係，講難聽一點，我就算為了你染疫也甘願，怎麼可以放你自己在外面？」鼓勵兒子要多回家。

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