金馬影后苦勸別出門 「防疫1天吃2餐也健康」

陳淑芳錄語音問候大家。（圖：陳淑芳提供）

台灣疫情 嚴峻，連金馬影后陳淑芳特別錄製語音關心大家，她用Line傳給親朋好友及媒體朋友問大家：「你們大家有沒有每天乖乖待在家？」還建議大家即使每天少吃1餐也沒關係，最後耳提面命提醒大家：「我希望大家先忍耐一下，不要出門吼，這樣好不好，我拜託你們。我是陳淑芳，拜託你們大家不要趴趴走，乖乖待在家，好嗎？」

陳淑芳在家錄製的語音先是跟大家問好，詢問有沒有乖乖在家，接著嘆一口氣說：「時機變成這樣，大家不只要聽政府的話，為了我們自己的安全，也為了不讓親朋好友為我們擔心。我相信待在家裡幾天，沒有出去走走應該是不要緊，運動可以在家裡，四處走走、手腳打一打，我相信這樣也是一種運動。」

陳淑芳平時會傳自製長輩貼圖關心親朋好友。（圖：陳淑芳提供）

「像我啦，我也都不敢出去，因為我的任務還很多，我以後疫情好了以後，我還要演戲給大家看啊，所以我要保護我自己，在家裡每天睡飽吃、吃飽睡。」陳淑芳說道，她也提到有人會問「家裡沒有東西難道不用出去買？」她說：「我相信像我這樣子，1天本來是吃3餐，但是疫情的關係，我可以先忍忍，吃2餐沒關係，我相信吃2餐也是很健康啊。最重要的就是，要休息，睡眠很重要喔，要好好聽晚輩說的話，不要讓他們擔心，我們大家待在家裡吼，不要出去趴趴走。」