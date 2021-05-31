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「國民阿爸」蔡振南防疫不孤單 收養鳥兒子玩親親

記者陳慧貞／綜合報導
蔡振南把「觀音對我笑」劇中的白文鳥帶回家養，取名「蔡市仔」後又買另一隻「蔡鳥仔」做伴。（圖：大愛台提供）
蔡振南把「觀音對我笑」劇中的白文鳥帶回家養，取名「蔡市仔」後又買另一隻「蔡鳥仔」做伴。（圖：大愛台提供）

資深演員蔡振南、蘇明明演出新戲「觀音對我笑」，兩人在戲裡詮釋主角謝來文的雙親，分享拍攝過程趣味多，蔡振南因戲培養出養鳥樂；蘇明明戲中為兒安排相親，現實生活中兒子也已27歲，但時代不同了，她笑稱不會過問兒子的感情事，讓孩子自由發展。

蘇明明（左）、蔡振南在「觀音對我笑」劇中飾演主角的爸媽。（圖：大愛台提供）
蘇明明（左）、蔡振南在「觀音對我笑」劇中飾演主角的爸媽。（圖：大愛台提供）

「觀音對我笑」故事主角謝來文，最著名的事蹟就是2001年納莉颱風侵襲台北造成嚴重淹水時，大愛電視當時在南港的大樓從地下室淹水到一樓，謝來文固守發電機讓大愛電視不斷電，睡在一樓大廳25天，如今人生真實故事搬上螢幕。

蔡振南當年演出電影「多桑」、電視劇「花甲男孩轉大人」，「國民阿爸」形象深植人心，在「觀音對我笑」劇中飾演主角的父親，角色歷經日據時期，一場家族祭祖的戲，蔡振南立刻展現出「多桑」威嚴，每個人「阿爸」叫不停，倒是身穿黑色中山裝的他，當場示範起同一款服裝如何當黑道、當司機的不同姿態，逗笑全場人。

在劇中有一隻白文鶵鳥從樹上掉下的戲，蔡振南發揮「國民阿爸」精神，戲殺青後，立刻跟劇組要了小鳥回家養，取藝名叫「蔡市仔」。他笑說，因為「蔡市仔」在家裡實在太吵了，每天都要洗澡愛玩水，還很會跟他玩親親，蔡振南的情感表達就像劇中演老一輩人一樣，嘴不甜、不懂浪漫話語卻很顧家。現在「蔡市仔」已長大怕牠孤單，蔡振南又買了一隻成雙成對，取名「蔡鳥仔」，居家防疫期間，還好有兩隻跟前跟後陪伴不無聊。

蘇明明是80年代氣質女星，61歲優雅依舊，自2005年開始，電視劇幾乎只接拍大愛劇場，到現在累積12部，「觀音對我笑」是第13部。進入網路年代，蘇明明一直沒有使用社群媒體，這次也開了一個臉書帳號，經營的秘訣只有兩個字「隨緣」，因為拍大愛戲體會很多，不起煩惱心是要學習和智慧，劇中幫兒子相親，蘇明明兒子也已經27歲，時代不同，兒子感情讓他自由發展，她自己就是秉持「把媳婦當女兒」的心。

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