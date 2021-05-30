柯震東亂入直播被拱當金主 投資500萬拍「野蠻女友」

柯震東(右下)又亂入直播，和張立昂(左下)、禾浩辰(左上)及柴智屏玩直播。（取材自Instagram）

全台三級警戒，藝人瘋直播。柯震東之前因直播爆出最想娶的女星及最愛的女人後，一度宣稱不再直播沒想到立即自打嘴巴，日前又和張立昂、禾浩辰、柴智屏直播，還答應當了張立昂當製作人處女作的金主，才下線的他又立刻和網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）同框，吸引了3.3萬次收看。

張立昂日前生日，在同門禾浩辰與經紀人柴智屏邀請下開了IG直播，但才開始不久，就在眾人吆喝下拉了柯震東進來，柯震東原表示不上直播亂講話了，再度破功，他還在大家力拱下當起了金主。因為製作人柴智屏最近正籌備電視版的20周年華語版「我的野蠻女友」，她表示想交棒給旗下藝人張立昂當製作人，張立昂一直想網製作方向邁進，之前曾提過一個類似男公關的企畫案，但最終沒有執行，如今在柴智屏的推波助瀾下，可望當起新戲「我的野蠻女友」電視版的製作人。

而禾浩辰則自告奮勇當導演 並主演，柯震東則在眾人力邀下應允當起了金主，願意投資 台幣500萬（約18萬美元），看好該影集，張立昂則現場還自彈自唱歌曲，柴智屏立即要求柯震東加碼100萬製作費，讓柯震東笑稱：「一首歌要100萬，太多了吧！」笑翻粉絲。而三位男神同框畫面則吸引了七千多人在線收看。

柯震東下直播後，又和蔡昌憲及宋芸樺開直播，不料卻意外邀到網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）同框，重點是鼠薯完全不認識幾個大明星誰是誰，最後還直挺挺起身90度大鞠躬：「抱歉！原來你是柯震東，我真的不知，拎北沒在看電視。」柯震東不以為意緩頰：「沒關係，我們是3個走下坡的藝人。」

鼠薯一加入，「幹X娘」不離口，逗得宋芸樺、柯震東笑到併軌，線上粉絲瞬間爆衝最高到3.3萬，宋芸樺眼冒愛心笑說：「我第1次看到比柯震東還會聊天的人耶。」鼠薯搞笑完，下線前突然正經起來，說大明星的粉絲都很知性，不像自己的多是「慾女」，希望代為呼籲他們多體諒醫護，不要出門去製造警方困擾、醫護人員負擔。

鼠薯下線後，果然粉絲數明顯下滑，柯震東還看到有網友說「鼠薯走了粉絲一直掉」，大方回應：「拜託1萬內才是我們幾個的實力好嗎，現在這數字非常不合理，我們就是4個走下坡的人怎麼樣？」

而同時開直播的還包括資深藝人方芳芳及利菁，但人數明顯有落差，讓網友不停地要兩人呼叫葉璦菱的兒子OZI加入。