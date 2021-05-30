劉冠廷救火殉職 首封情書變遺書 網友哭成淚海

劉冠廷在「火神的眼淚」中受困火海。（取材自「火神的眼淚」臉書）

消防職人劇「火神的眼淚」完結篇，娛樂世界火場裡，「羚羊」林義陽（劉冠廷飾）跟王議員（黃迪揚飾）受困三樓無處逃脫，第9集播出不到10分鐘，搶救吼叫中，一陣竄出的大火吞噬頭面罩全無的「羚羊」，下一幕「林義陽」安全插銷吊牌，說明「領便當」結局，瞬間網友哭成一片淚海。

「火神的眼淚」娛樂世界大火仍持續，同安消防隊隊員全員出動，「志遠」林柏宏因創傷後壓力症候群(簡稱PTSD）發作而掉落貨梯井陷入昏迷，邱sir溫昇豪不斷呼喊搶救，原本休假的「羚羊」劉冠廷支援衝入火場，遇到先前不斷刁難的王議員，卻救了議員後，被竄出的大火吞噬「領便當」，讓才表明心跡、熱戀中的「徐子伶」陳庭妮崩潰痛哭、痛不欲生，PTT 討論版爆表，紛紛留言：「哭掉兩包衛生紙！」、「太虐心了」、「一邊哭一邊打字」、「哭到抽搐中」。

陳庭妮在「火神的眼淚」火場戲中搶救議員。（取材自「火神的眼淚」臉書）

「火神的眼淚」完結篇「真相」、「初衷」，「羚羊」寫給子伶的第一封情書竟是遺書，更令網友淚崩，提到之前2人河邊散步提到的「魚湯」，網友淚留：「子伶，明天開始學煮魚湯」、「記得加鹽巴」、「連遺書都好暖」、「趕羚羊，這回真的被趕走了啦」、「我的眼變水龍頭」，直呼劇情實在「太虐了」。

「火神」大結局，從頭到尾都讓網友哭崩，「林義陽」的殉職，同安消防隊陷入一陣哀戚，陳庭妮悲傷到神不守舍， 邱sir溫昇豪因妻子的不諒解，家庭失和，「志遠」林柏宏在溫昇豪的勸說、江宜蓉的鼓勵下，因「羚羊」終於願意正視自己創傷後壓力症候群問題，對父親淚訴兒時玩火不慎造成哥哥喪生的痛苦往事，也重拾琴藝，劇情最後一幕，停在他曾和羚羊談心的頂樓，一根點燃著、無人抽的菸，留下無限哀思，「火神的眼淚」餘韻猶存。