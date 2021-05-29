王大陸熱戀蔡卓宜 網友起底：早就露餡了

王大陸的戀情連燒數日，但他至今不作任何回應。（圖：當樂娛樂提供）

王大陸被爆新戀情，與27歲馬來西亞女星蔡卓宜在上海外灘勾肩、擁吻，消息一出立刻登上微博 熱搜，但雙方經紀人都對此沒有任何回應，近期傳出這段戀情還有新進度。

來源：YouTube

王大陸、蔡卓宜爆出戀情後，媒體繼續爆料他們隔日行程，王大陸被拍到帶蔡卓宜從酒店離開，一起前往酒吧與友人聚會，一直到半夜12點左右才離開，還在酒吧門口小聊了一下，最後蔡卓宜跟在王大陸後面，跟友人一起坐車離開，證明蔡卓宜已融入王大陸的朋友圈，進展神速。

蔡卓宜外型甜美，在網路上擁有許多粉絲。（取材自微博）

兩人因為合作綜藝真人秀「怦然再心動」結緣，當時王大陸節目中擔任倪萍的助理，協助眾多女星追愛，蔡卓宜當時與節目上的約會對象沒火花，戀情看似無疾而終，卻意外在節目結束之後，與合作夥伴王大陸來電。

有網友挖出過往節目橋段，包括蔡卓宜準備前往約會前，與倪萍、王大陸有簡單討論，王大陸當時就狀似心急表示「別傻呼呼的，等下去被人家騙走了。」蔡卓宜笑說：「我不會！」後來蔡卓宜突然在節目上真情告白：「接下來會陪我走完這輩子的那個人，一定是我慎重考慮清楚的，不會衝動。」當時沒承認是否有心儀對象。不過種種跡象讓網友不免直呼，兩人可能戀情早已萌芽。