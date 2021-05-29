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桂綸鎂不軋戲 留空間給自己 露營爬山接近大自然

記者楊起鳳╱綜合報導
桂綸鎂為雜誌拍攝封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
桂綸鎂為雜誌拍攝封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

台灣藝人桂綸鎂為雜誌拍攝6月號封面人物，在鏡頭裡的桂綸鎂，彷如19世紀宮廷油畫中的主角，堅定而純粹，在模糊界線的時空中，兀自綻放。提到女主人一詞，桂綸鎂認為女人不管工不工作，都需要取得一定的平衡，給自己一個空間。

桂綸鎂說，她不拍戲時最近喜歡往大自然走，像爬山、露營之類。特別喜歡去樹林茂盛的地方，因為比較涼快。

她17歲那年在街頭被挖掘，主演由易智言導演的「藍色大門」，事業空白期幾乎不會超過兩年，直到2020年「腿」，早已是入圍常客，她說：「本身個性比較好奇，早期嘗試了許多不同類型電影和角色，不過開始軋戲時，體力逐漸透支，我發現這不是自己想要的，所以慢慢調整節奏，現在我可以有信心地說，目前的狀態很舒服。」

對桂綸鎂來說，她把演員當作人生志業，她表示自己很努力在工作上，當初準備「聖誕玫瑰」中的李靜一角，角色是殘疾人士，行動都以輪椅代步，拍攝期間都在香港把輪椅當代步工具，直到殺青才從輪椅上站起來。

她日前宣告加入「台北女子圖鑑」劇組，距離上部電視劇作品「波麗士大人」有13年之久，劇中角色將橫跨20年轉折，她分享道：「戲中我飾演一位北上打拚的女孩，在許多的失去與獲得中，漸漸看清目標與方向。」

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