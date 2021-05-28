我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

被控劈腿 張立昂冤情平反

記者楊起鳳／綜合報導
因女大生出面道歉，張立昂被指控劈腿不戴套洗去冤屈。（取材自臉書）
因女大生出面道歉，張立昂被指控劈腿不戴套洗去冤屈。（取材自臉書）

台灣男星張立昂日前遭女網友指控他劈腿、不愛戴套等傳聞，引起輿論譁然，形象大傷，他事後雖表態要提告，但仍心情沮喪。委屈22天後，出現大反轉，他所屬經紀公司「群星瑞智」近日發布聲明，稱指控他的女大生是「遭網友造謠產生誤會」，並提供手寫道歉信，讓張立昂獲得平反。

張立昂寫下一封聲明為自己平反，表示當初確實對女大生有好感，當時抱著單純的心情認識這位女孩，過程中卻因惡作劇的網友不當語言，使得對方產生誤解，憤而爆料。

「我希望大家能夠尊重隱私及交友空間，也不要再追究當事人造成更多的傷害。」 張立昂選擇在生日前夕公布，「是希望能感謝一直陪伴在我身邊，給我鼓勵與打氣的粉絲們，以及柴姐與公司夥伴的信任。」並表示會更加努力，盡快推出新作品。

這名女大生在手寫澄清信中，表示跟張立昂是因為音樂交集而認識，進而欣賞對方產生好感。起初雙方都有考慮往另一個階段發展，但因居中有挑撥離間的網友出現，對於懷疑張立昂劈腿、性病等影響名譽之言論，她寫道：「都是在這位網友誤導方向及蓄意造謠下，影響我的判斷，使得相信此網友種種說詞。後期也因斷聯導致缺乏溝通，才會在未經深思熟慮下選擇與媒體交涉，這樣的不明智之舉，以致有了這次謠言之相關報導。」

台灣 隱私

上一則

一年沒見兒子 伊能靜淚崩：你是有媽媽跟妹妹的

下一則

楊采妮47歲生日 老公、雙胞胎兒子送驚喜

延伸閱讀

不躲了 逃犯自掏腰包「雇直升機」直飛警局投案

不躲了 逃犯自掏腰包「雇直升機」直飛警局投案
免疫系統缺陷 女大生打疫苗仍感染 醫師：不打更糟

免疫系統缺陷 女大生打疫苗仍感染 醫師：不打更糟
女友爆料 加州2前公路巡警被控收賄

女友爆料 加州2前公路巡警被控收賄
加州兩名前公路巡警被控收賄 華裔前巡警女友爆料當局

加州兩名前公路巡警被控收賄 華裔前巡警女友爆料當局

熱門新聞

金鐘視后柯淑勤疫情期間放送粉絲福利。圖／摘自臉書

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

2021-05-25 09:49
羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

2021-05-23 11:34
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
張柏芝多次因為肚凸而屢傳懷第4胎。圖／摘自微博

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

2021-05-27 14:19
周杰倫為2021中國好聲音導師陣容。圖／摘自微博

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

2021-05-25 09:27
張柏芝量臉寬。圖／摘自微博

張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他

2021-05-23 12:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打