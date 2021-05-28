被控劈腿 張立昂冤情平反

因女大生出面道歉，張立昂被指控劈腿不戴套洗去冤屈。（取材自臉書）

台灣 男星張立昂日前遭女網友指控他劈腿、不愛戴套等傳聞，引起輿論譁然，形象大傷，他事後雖表態要提告，但仍心情沮喪。委屈22天後，出現大反轉，他所屬經紀公司「群星瑞智」近日發布聲明，稱指控他的女大生是「遭網友造謠產生誤會」，並提供手寫道歉信，讓張立昂獲得平反。

張立昂寫下一封聲明為自己平反，表示當初確實對女大生有好感，當時抱著單純的心情認識這位女孩，過程中卻因惡作劇的網友不當語言，使得對方產生誤解，憤而爆料。

「我希望大家能夠尊重隱私 及交友空間，也不要再追究當事人造成更多的傷害。」 張立昂選擇在生日前夕公布，「是希望能感謝一直陪伴在我身邊，給我鼓勵與打氣的粉絲們，以及柴姐與公司夥伴的信任。」並表示會更加努力，盡快推出新作品。

這名女大生在手寫澄清信中，表示跟張立昂是因為音樂交集而認識，進而欣賞對方產生好感。起初雙方都有考慮往另一個階段發展，但因居中有挑撥離間的網友出現，對於懷疑張立昂劈腿、性病等影響名譽之言論，她寫道：「都是在這位網友誤導方向及蓄意造謠下，影響我的判斷，使得相信此網友種種說詞。後期也因斷聯導致缺乏溝通，才會在未經深思熟慮下選擇與媒體交涉，這樣的不明智之舉，以致有了這次謠言之相關報導。」