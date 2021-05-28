柯震東酒後吐真言 認最愛李毓芬 想娶蕭亞軒

柯震東深夜直播被問前女友們，大方表態。（本報資料照片）

台灣 男星柯震東28日凌晨在Instagram與好友大飛、黃宏軒和洗菜直播聊天，玩起「真心話大冒險」，彼此從網友提問中挑題互問，柯震東被洗菜問到最喜歡過去哪任前女友？他猶豫許久後坦言曾經有想結婚念頭的是蕭小姐（蕭亞軒），但最喜歡的是李小姐（李毓芬），但被問到與李小姐的分手原因，柯震東選擇不答、喝酒自罰，但仍表示「是我還不夠好」。

而洗菜被問到對誰有好感時，手指左邊，被大飛提醒每個人顯示人物框的位置不同，有可能指到大飛與黃宏軒，洗菜嚇到連忙驚呼「什麼？不是啦！」意味選的是柯震東，黃宏軒挑題對柯震東發問，「是不是喜歡姊姊類的白富美？洗菜有沒有機會？」柯震東回答：「我沒有喜歡姊姊類的白富美，只是每個遇到喜歡的剛好都是，都交往三年以上，代表是真的喜歡。至於洗菜呢？我不知道，因為還沒有跟她認識很熟，我不知道。但我如果會交往的都是很認真的。」

李毓芬是柯震東最喜歡的前女友。（本報資料照片）

大飛（左上）、柯震東（左下）、黃宏軒（右上）和洗菜深夜直播，玩起真心話大冒險。（取材自Instagram）

而大飛被問到和羅志祥 是否還有聯絡？大飛不以為意表示：「還是有啊，我們本來就是不錯的朋友，不會因為發生什麼事情影響就不聯絡。」而洗菜挑題詢問「莉莉安事件」，柯震東與大飛打趣沒他們的事，紛紛尿遁離開畫面，黃宏軒則解釋女方跟柯震東的確只是普通朋友，自己則是喝醉酒有與對方「蜻蜓點水」（接吻），柯震東事後也自虧「每個女生來家裡吃飯，都會被寫是我女朋友」，而洗菜接連辛辣挑題，也被網友笑虧「是周刊記者來著吧」，四人直播一度吸引1.4萬人同步觀看。