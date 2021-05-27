「火神」柯奐如為戲增肥卻照挨轟 點名網友說清楚

柯奐如(右)、溫昇豪在「火神的眼淚」中飾演夫妻。（圖：公視、myVideo提供）

台灣 消防職人劇「火神的眼淚」結局倒數，該劇播出以來受到高度討論，除了打火英雄令人敬佩的感人情節外，飾演溫昇豪妻子的柯奐如劇中常抱怨老公，把工作看得比家庭重要，不時展現河東獅吼，關於「欸、呢、嗎」的語助詞也頗多，令她感到無奈，表示：「網友可否多說明感受與想法呢？否則難以好好回應。」

關於角色，柯奐如坦言，聽聞一打二的女性，常忙到沒時間洗臉，她透過外在設計，「例如睡不飽的黑眼圈、不好看的臉色、沒有時間整理的凌亂頭髮、沒有時間運動的走山身材，讓觀眾對這樣生活型態女性的『付出和失去』，有深刻的感受。」劇中她吐露身為消防員眷屬的心酸，希望老公換工作，她認為「每個人都是屬於他自己的，不是結了婚就屬於你丈夫或太太，每人都有自己的人生道路要走、課題要修，要對自己的人生負責。」不能期待別人改變。

戲裡有育兒畫面，現實生活中柯奐如尚未當媽，為了準備角色，她特別到婦產科外站崗觀察，發現懷孕女性都很警覺，有時覺得自己已很低調、假裝在等人，卻還是被側目，以為她有什麼意圖，此外，她還上網找影片，在家演練如何泡出溫度適中的牛奶 、以什麼樣的姿勢搖晃奶瓶等，「是很有趣的學習過程」。「火神的眼淚」本周六（29日）將播出大結局。

柯奐如坦言自己不可能為了家庭放棄事業，前陣子她為了籌畫、已安排好的家族旅行，推掉非常想合作的導演 邀約，雖有些可惜，但她認為好不容易促成的家族旅行更可貴，不因婉拒而後悔，「事實證明，那次家庭旅行很難忘，留下了珍貴的回憶。」不過還是希望下次還有機會與那位導演合作。