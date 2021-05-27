一家都學霸 大哥獲加州840萬元救腦瘤兒 王力宏喊加油

王力宏擁有雙博士學位，是著名的學霸歌手。（取材自微博）

王力宏擁有雙博士學位，是著名的學霸歌手，其家族成員各個來頭不小，他的大哥王力德是畢業於耶魯大學 的醫學博士，5年前進入非營利中心City of Hope，是兒科血液病科專家兼腫瘤 科專家，近來獲得政府補助，王力宏開心發文：「恭喜哥，王力德博士獲得了加州 政府重要撥款。也祝願這次的科學研究能拯救更多的腦瘤病童。力德，加油。」

自他分享的連結可見，王力德成為California Institute for Regenerative Medicine（加州再生藥物學院）授予840萬美元撥款的全新試驗調查研究的項目負責人，專注研究採用CAR T細胞療法治療兒科腦腫瘤，王力德表示：「City of Hope 一直是開展CAR T 細胞療法的先鋒，我非常興奮能夠為這些兒童採用此深具前景的療法。」

王力宏的大哥是兒科血液病科專家兼腫瘤科專家。（取材自微博）

王力宏的妻子李靚蕾是哥倫比亞大學高材生，奶奶自清華大學畢業，爸爸王大中是台大醫學系校友，媽媽李明珠畢業於政治大學，弟弟王力凱是麻省理工學院校友，整家子都是學霸，王力宏曾說過：「在我們家裡，我是最弱的，就是個彈琴唱歌的。」