我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.5%民眾完成接種

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

趙傳「我很醜」名曲暢銷30年 自曝賺到上億身價

記者林士傑／綜合報導
趙傳配合比出「噓」的手勢，相當俏皮。（記者李政龍／攝影）
趙傳配合比出「噓」的手勢，相當俏皮。（記者李政龍／攝影）

出道33年的趙傳嗓音高亢，經典金曲「我很醜，可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」傳唱至今沒有退燒，駐唱歌手靠此撈金，也是不少人參加選秀的必唱曲目，究竟哪首吸金較多？他大方表示都很多，笑稱是聯手削錢，「像是藝術品拍賣幾億，這2首歌絕對有那個價值！」奠定上億身價。

口袋賺飽飽，但趙傳也願意砸重金製作專輯，全新專輯「老不休」成本就破千萬台幣，他說：「其實前幾年就可以退休了，但對做專輯還有一股熱情。」新作概念是揮別過去，恰巧日前他承認恢復單身，和陸籍妻子李秉蓁因為價值觀不同在11年前離婚，貌似互有關聯？他說：「不單是指感情，還有大家對我的認知。」

他特別提到新歌「回不去了」，認為人生就是來來去去，無論是親情、友情或者愛情，都是由命運主導，自己歷經婚變之後，去年面臨大姊驟逝，他說：「比較難過是我母親，因為白髮人送黑髮人，一家人相當難過，可是不得不去面對噩耗。」

趙傳砸下千萬成本，製作全新專輯「老不休」。（記者李政龍／攝影）
趙傳砸下千萬成本，製作全新專輯「老不休」。（記者李政龍／攝影）

下個月他迎來耳順之年，看似一帆風順的人生也有過中年危機，時間落在2002年離開前東家之後的10年。那時唱片圈受到網路時代衝擊，盜版又很猖獗，實體銷量呈現斷崖式的衰退，風光大賣百萬張正式走入歷史，他說：「我播種你收割，講難聽點就是搶劫的行為，是另一種形式的霸王餐。」

由於大眾輕輕鬆鬆取得音樂、上網分享，趙傳嚥不下那口氣，笑認：「我有點賭氣！那我就不做唱片了，（你們）永遠就去聽我的老歌就好。」他在沒發片的10年勤跑商演、陪伴妻小，直至數位平台制度更趨成熟，自己也調整好心態，其實網路只是平台，在他看來當歌手非常有趣，也想藉作品表達個人想法，他說：「寧願一時的閃爍，好比過慢慢的消退。」

退休 盜版 拍賣

上一則

周杰倫無辜受牽連 回歸「好聲音」天價導師喊卡？

延伸閱讀

中女如何變歌星？

中女如何變歌星？
全英音樂獎 杜娃黎波奪2獎是大贏家

全英音樂獎 杜娃黎波奪2獎是大贏家
6人廝殺搶金曲歌后 誰得都是首開胡

6人廝殺搶金曲歌后 誰得都是首開胡
全英音樂獎／杜娃黎波奪年度專輯、女歌手成最大贏家

全英音樂獎／杜娃黎波奪年度專輯、女歌手成最大贏家

熱門新聞

羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

2021-05-23 11:34
金鐘視后柯淑勤疫情期間放送粉絲福利。圖／摘自臉書

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

2021-05-25 09:49
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
陳紫函當年和言承旭(左)一起演出「就想賴著你」。圖／LiTV、壹定娛樂

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

2021-05-18 16:14
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

2021-05-19 20:34
張柏芝量臉寬。圖／摘自微博

張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他

2021-05-23 12:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男