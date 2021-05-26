趙傳「我很醜」名曲暢銷30年 自曝賺到上億身價

趙傳配合比出「噓」的手勢，相當俏皮。（記者李政龍／攝影）

出道33年的趙傳嗓音高亢，經典金曲「我很醜，可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」傳唱至今沒有退燒，駐唱歌手靠此撈金，也是不少人參加選秀的必唱曲目，究竟哪首吸金較多？他大方表示都很多，笑稱是聯手削錢，「像是藝術品拍賣 幾億，這2首歌絕對有那個價值！」奠定上億身價。

口袋賺飽飽，但趙傳也願意砸重金製作專輯，全新專輯「老不休」成本就破千萬台幣，他說：「其實前幾年就可以退休 了，但對做專輯還有一股熱情。」新作概念是揮別過去，恰巧日前他承認恢復單身，和陸籍妻子李秉蓁因為價值觀不同在11年前離婚，貌似互有關聯？他說：「不單是指感情，還有大家對我的認知。」

他特別提到新歌「回不去了」，認為人生就是來來去去，無論是親情、友情或者愛情，都是由命運主導，自己歷經婚變之後，去年面臨大姊驟逝，他說：「比較難過是我母親，因為白髮人送黑髮人，一家人相當難過，可是不得不去面對噩耗。」

趙傳砸下千萬成本，製作全新專輯「老不休」。（記者李政龍／攝影）

下個月他迎來耳順之年，看似一帆風順的人生也有過中年危機，時間落在2002年離開前東家之後的10年。那時唱片圈受到網路時代衝擊，盜版 又很猖獗，實體銷量呈現斷崖式的衰退，風光大賣百萬張正式走入歷史，他說：「我播種你收割，講難聽點就是搶劫的行為，是另一種形式的霸王餐。」

由於大眾輕輕鬆鬆取得音樂、上網分享，趙傳嚥不下那口氣，笑認：「我有點賭氣！那我就不做唱片了，（你們）永遠就去聽我的老歌就好。」他在沒發片的10年勤跑商演、陪伴妻小，直至數位平台制度更趨成熟，自己也調整好心態，其實網路只是平台，在他看來當歌手非常有趣，也想藉作品表達個人想法，他說：「寧願一時的閃爍，好比過慢慢的消退。」