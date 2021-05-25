周董晉升蘇富比拍賣策展人 網羅畢卡索藝術品

周杰倫受媽媽的薰陶，這些年入手不少藝術品。（圖：蘇富比、Enviseam提供）

歌王周杰倫（周董）與蘇富比拍賣 跨界合作，應邀擔任首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」的策展人，親自挑選及策畫一系列藝術佳作。其實他受到時任美術老師的媽媽薰陶，這些年入手不少藝術品，在Instagram上即可窺見一二，過去也曾在蘇富比拍賣以約146.7萬美元，買下美國 藝術家KAWS的作品，創下紀錄。

負責操刀的周董網羅最喜歡的藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），其「無題」巨幅畫作是6月18日晚間拍賣的領銜作品，其他品項還有畢卡索的「男子半身像」等。特別的是這回結合藝術和流行音樂，周董會提供「地表最強」世界巡演的3組演出服裝競標，收入捐作公益。

周董表示藝術力量的表現方式，不受侷限也沒邊界，就在每一天的生活裡隨處可見，因此滿懷使命感，希望能和歌迷朋友分享對藝術的體會，「同時希望大家能通過我的音樂、我隨手拍下的每一張照片、我的社交媒體，還有這次和蘇富比的合作，能夠更深刻地理解，藝術為我們的生活帶來了什麽。」

而因疫情 緣故，周董無法親臨拍賣會現場，隨著日期逼近，在家防疫之餘全心投入其中，跨海操控相關事宜。而低調的他也有一顆浪漫的心，在象徵「我愛你」的5月20日當天，PO出與老婆昆凌的合照放閃，令人稱羨。