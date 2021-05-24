海外旅遊因疫情停擺 金鐘主持人遊台灣照樣忙翻天

廖科溢喜歡帶給觀眾不同的旅遊體驗。（圖：亞洲旅遊台提供）

疫情 肆虐，許多節目錄影紛紛停擺，旅遊節目更無處可去。金鐘主持人廖科溢新節目「出發吧！鐵三角」錄影同樣喊卡，好友以為他放起無薪假，但廖科溢公開行程，竟然還是忙得團團轉。他笑說：「很多旅行業的朋友以為我很慘，想要請我吃飯，但最後變成我安慰他們。」

和所有旅遊、行腳節目一樣，從去年疫情爆發後，廖科溢和亞洲旅遊台的製作團隊取消所有出國行程，把重心轉回台灣 。廖科溢身兼製作角色，必須和大家一起動腦，還得去談贊助，手邊事情多到閒不下來，就算在家中辦公也一樣。他認為目前只是一個過渡期，無需太過焦慮恐慌，只要好好配合防疫就行。

這次節目找來謝哲青、工頭堅搭檔主持，同樣也是廖科溢與團隊腦力激盪的成果。三位旅遊達人湊在一起，廖科溢坦言，一開始就面對到一個難題，就是台灣的大小景點幾乎所有人都造訪過。幸好他們各有擅場，工頭堅專找在地酒廠，謝哲青提出文史角度看法，廖科溢則負責戶外活動，將相同的景點作出不同解讀。

廖科溢(左起)、工頭堅、謝哲青成為無話不談的好友。（圖：亞洲旅遊台提供）

隨著旅伴不同，他們激盪出不同火花，在鏡頭前不時出現無厘頭的畫面，呈現三位中年男子的獨特浪漫。廖科溢臨時起意想爬山，工頭堅、謝哲青直接叨念太累。工頭堅無酒不歡，第一站就直奔酒廠，導致整集錄影大家都面紅耳赤。謝哲青在山上就地取材展現廚藝，廖科溢跟工頭堅去借辣椒被當地人招待喝茶，回來時已相隔超過一個小時，把謝哲青氣個半死。

對廖科溢而言，只要出去玩就是一件開心的事，留在台灣更比他過去走南闖北舒適許多。在居家辦公的期間，他用手機 就能完成旁白錄音。廖科溢感謝過去在海外克難的經驗，讓現在面對突發狀況都能迎刃而解。否則要是在海外錄音，為了排除噪音還得躲進棉被、衣櫃裡，把大聲運轉的冷氣關掉，熱得滿頭大汗還不一定能一次過關。

現在「出發吧！鐵三角」暫時停錄，廖科溢樂觀以待，多餘的空檔他就用來陪伴家人，並思考解封後如何給予旅遊業好友們實質幫助。他相信疫情終究會過去，現在能做的就是準備好，隨時都能說走就走。