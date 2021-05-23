居家避疫…郁方飆罵女兒3小時

郁方(後)因為女兒調皮而情緒爆炸。（取材自臉書）

台灣 全民在家防疫 ，不少藝人趁停工之際專心帶小孩，卻紛紛哀號不僅被悶壞，還被孩子氣壞。貝童彤為了陪2歲女兒放電，在家變身「彤彤姐姐」。郁方面對在家自學的女兒，忍了4天最終破功，一口氣開罵3小時，發飆模樣全被女兒畫下來。

郁方女兒Rachel已是小學生，每天盯著她寫功課，忍了4天終於開罵，而且一罵就罵了3小時。冷靜後收到女兒的紙條，上面畫著發飆的媽媽，還附上台詞「寫什麼東西」，代表女兒的人偶則是被罵到靈魂出竅。郁方看了哭笑不得，承諾會自我反省，感嘆：「教育 小孩真的需要百分百的耐心啊！」

許多正為停課煩惱的爸媽們立刻留言大吐苦水，郁方直言更加敬佩學校老師，不知道老師們怎麼做到面對一個班上幾十個學生。

梁赫群(右)愛兒子，又常被他頑皮個性打敗。（取材自臉書）

梁赫群 兒子動不動就被罰站

梁赫群則公開5歲兒子小寶「面壁思過」的照片，坦言這幾天說得最多的一句話就是「你給我去罰站」，引來妻子嚴立婷幫忙求情。但嚴立婷自顧不暇，一雙兒女同樣令她快崩潰。

貝童彤(右)在家陪女兒努力放電。（圖：星恆娛樂提供）

貝童彤 家裡變身兒童台

此外，貝童彤分享，這幾天為了防疫，女兒帕皮足不出戶，自己拎著鞋子問媽媽「出門嗎」。看著女兒天真模樣，貝童彤好心疼，因為她家裡除了大人偶爾出門買菜，其餘時間全都待在家中。她感嘆射手座母女倆都快悶壞了，但真的不能外出冒險。

幸好她是專業的「彤彤姐姐」，幫孩子放電難不倒她，只要音樂一放，家裡一秒變身兒童台，幾首歌曲帶動唱下來，馬上達到放電效果。玩遊戲、念故事書她同樣在行，貝童彤也發現，女兒和爸爸、奶奶相處的時間變多後，全家人親子感情越來越好。唯一缺點就是大家都喜歡下廚，廚房常常塞車。