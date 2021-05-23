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上女兒節目被拷問 吳宗憲自揭家暴史

記者李姿瑩／綜合報導
面對炎亞綸（左）和吳姍儒（左二）、唐綺陽（右）提問，吳宗憲（右二）真情流露。（圖：公視提供）
面對炎亞綸（左）和吳姍儒（左二）、唐綺陽（右）提問，吳宗憲（右二）真情流露。（圖：公視提供）

為了挺女兒吳姍儒，吳宗憲擔任「36題愛上你」第二季首集來賓。他在節目中揭開爸爸罹患憂鬱症、躁鬱症的過往，並坦言「我不是好老公，但是個好爸爸」。

吳姍儒第一次在節目中訪問自己的爸爸，她緊張萬分，開口就跟吳宗憲說「我沒有訪過你」。不過吳宗憲老神在在，照樣有問必答。炎亞綸好奇他會不會為了避免禍從口出而拒回提問，吳宗憲認為在演藝圈內「我的工作都是公開的、逃不掉的」，也認為「我們是News maker，新聞是從我們身上來」。

面對先前把憂鬱症和不知足畫上等號引發爭議，吳宗憲說「很少人比我更懂憂鬱症」，也公開自己就是憂鬱症患者家屬。「我跟憂鬱症、躁鬱症相處了40年。」他表示自己的父親從小就會體罰他，吳宗憲形容「那個掃地的竹掃把打到碎掉」，還說「我甚至懷疑這是我親生的爸爸」。

直到後來，醫生才診斷吳宗憲的父親是罹患心理疾病，吳姍儒也補充「他本來是憂鬱，後來轉為躁鬱」。恍然大悟的吳宗憲表示，當時步出診間看見兩眼無神的父親，他上前摟著父親的頭，感嘆：「那一刻，以前打我、罵我的，我都釋懷了，他還是我可愛的爸爸。」真情流露的告白讓炎亞綸當場紅了眼眶。

吳宗憲踏入演藝圈打拚逾40年，他形容「在那個年代，我就必須要打仗」，成功的事業也令大家關注他的家庭生活，唐綺陽問他：「你是被主持耽誤的好爸爸嗎？」吳宗憲自認「我的人生沒有失敗的空間」、「我不是一個好老公，但我是一個好爸爸」。

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