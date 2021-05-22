我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

江宏傑婚變首直播曝近況 獨自顧兒女「可怕」

記者王郁惠╱綜合報導
江宏傑深夜直播「換皮」，先哄睡一雙兒女。（取材自Instagram）
江宏傑深夜直播「換皮」，先哄睡一雙兒女。（取材自Instagram）

台灣藝人江宏傑上個月向高雄法院訴請與老婆福原愛離婚，日前於IG首開直播，不忘透露已先哄睡一雙兒女，防疫期間都在家陪小孩，除了陪小孩做小蛋糕，還化身「江老師」讀繪本，但一看到「全明星運動會」Go Red隊員都在線上，江宏傑直呼：「手下留情，各位，我超久沒開直播耶，你知道我太多事情了。」

江宏傑應公司邀請線上直播，頻頻表示很緊張、很久沒直播，而後突然拿出球拍，教網友換桌球拍的皮，粉絲卻想看他示範「破音」，他笑說「破音是可遇不可求」，而後按部就班幫桌球拍換皮，連隊友王家梁也忍不住猛虧「到底誰要看你深夜貼桌球皮啦！」而後江宏傑與王家梁、郭彥均和廖允杰進行四方直播，沒想到觀看人數破萬，江宏傑也應粉絲點歌，手舞足蹈唱了「Baby Shark」。

面對部分網友關心他和福原愛的事情，江宏傑皆沒有正面回應，言語間透露每天一拖二的作息；當郭彥均怨女兒每天早起時，江宏傑點頭認同，幫腔「有時候不小心小孩半夜會起來一下，那還滿可怕的」，不忘虧剛成人夫的王家梁「以後就會知道了」，王家梁則笑說：「我會讓我的小孩看健身影片長大，從小就扛啞鈴長大。」直播最多觀看人數一度飆到1.1萬。

江宏傑（左上）、王家梁（右上）、郭彥均（左下）和廖允杰四方直播時，一度吸引1.1...
江宏傑（左上）、王家梁（右上）、郭彥均（左下）和廖允杰四方直播時，一度吸引1.1萬人線上觀看。（取材自Instagram）

江宏傑 福原愛 台灣

上一則

郭敬明徹夜歡唱、帶2鮮肉回酒店 又被熱議性向

下一則

黃曉明獨自搭地鐵 43歲真實狀態被讚「說30歲也信」

延伸閱讀

江宏傑好感度飆升 福原愛離婚訴訟陷苦戰

江宏傑好感度飆升 福原愛離婚訴訟陷苦戰
福原愛情變江宏傑 主因友人挑撥？

福原愛情變江宏傑 主因友人挑撥？
捲入福原愛婚變 江宏傑姊姊突曬照「水落一定石出」

捲入福原愛婚變 江宏傑姊姊突曬照「水落一定石出」
與江宏傑爭監護權 福原愛手握「逆轉勝王牌」　

與江宏傑爭監護權 福原愛手握「逆轉勝王牌」　

熱門新聞

孫儷平時喜歡寫書法打發時間，不久而久之練出一手好字。（取材自微博）

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

2021-05-17 02:26
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
陳紫函當年和言承旭(左)一起演出「就想賴著你」。圖／LiTV、壹定娛樂

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

2021-05-18 16:14
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

2021-05-19 20:34
思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。圖／摘自MTV

「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？

2021-05-17 15:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷