江宏傑婚變首直播曝近況 獨自顧兒女「可怕」

江宏傑深夜直播「換皮」，先哄睡一雙兒女。（取材自Instagram）

台灣 藝人江宏傑 上個月向高雄法院訴請與老婆福原愛 離婚，日前於IG首開直播，不忘透露已先哄睡一雙兒女，防疫期間都在家陪小孩，除了陪小孩做小蛋糕，還化身「江老師」讀繪本，但一看到「全明星運動會」Go Red隊員都在線上，江宏傑直呼：「手下留情，各位，我超久沒開直播耶，你知道我太多事情了。」

江宏傑應公司邀請線上直播，頻頻表示很緊張、很久沒直播，而後突然拿出球拍，教網友換桌球拍的皮，粉絲卻想看他示範「破音」，他笑說「破音是可遇不可求」，而後按部就班幫桌球拍換皮，連隊友王家梁也忍不住猛虧「到底誰要看你深夜貼桌球皮啦！」而後江宏傑與王家梁、郭彥均和廖允杰進行四方直播，沒想到觀看人數破萬，江宏傑也應粉絲點歌，手舞足蹈唱了「Baby Shark」。

面對部分網友關心他和福原愛的事情，江宏傑皆沒有正面回應，言語間透露每天一拖二的作息；當郭彥均怨女兒每天早起時，江宏傑點頭認同，幫腔「有時候不小心小孩半夜會起來一下，那還滿可怕的」，不忘虧剛成人夫的王家梁「以後就會知道了」，王家梁則笑說：「我會讓我的小孩看健身影片長大，從小就扛啞鈴長大。」直播最多觀看人數一度飆到1.1萬。