王家梁520求婚 許維恩點頭嫁 姐弟戀修正果

許維恩(左)和王家梁十分速配。（取材自臉書）

女神許維恩520這一天，宣告接受男友王家梁的求婚，成為演藝圈520當天最放閃的情侶檔。好消息曝光後，兩人接受各方祝福，王家梁和許維恩都難掩幸福之情，王家梁感性PO文：「謝謝妳的出現，讓我擁有更完整的人生」，並標註許維恩，吸來5萬多人按讚。

許維恩去年成立經紀公司簽下演員王家梁，兩人雖相差6歲，卻上演姐弟戀，感情萌芽於去年10月，當時王家梁因為高度近視眼睛受傷開刀，當時她很關心，母愛大噴發，就順其自然交往。今年3月兩人一起出席公司春酒，大方認愛。當時許維恩坦承被王家梁的一杯熱可可打動，甘願芳心默許，而王家梁則甘願被姐姐套牢。

其實這場求婚王家梁早在一個月前就策畫好，一度還想在520當天去登記，但礙於疫情 來攪局，最後兩人就簡單地吃飯求婚。許維恩經紀公司表示，「家梁與親友及維恩姐妹閨密們籌畫許久，無奈在求婚前一天疫情大爆發，只好配合政府規定取消計畫，由家梁自己與維恩兩人共度浪漫晚餐及到海邊而求婚成功，謝謝大家，希望大家給予祝福，同時也希望疫情盡快過去，讓大家都能健康平安。」

許維恩過往和KID戀情轟動，之後交往馬來西亞籍師弟呂銳，以及現任小6歲的王家梁，她保養得宜，一點也看不出年齡差，而王家梁也因參加「全明星運動會」知名度大漲。許維恩在今年春酒時大方讚男友王家梁，「溫柔貼心、很文靜的，其實很成熟。」兩人交往不到半年就認定對方，不論外型和個性都很搭配，許維恩更在求婚後，甜曬第一張夫妻照，合體王家梁甜放閃。