鍾麗緹裸躺蘋果 漢堡主播鄭亦真樂當「光替」

鄭亦真(圖)和鍾麗緹身高幾乎一樣。(取材自Instagram)

身材高䠷的台灣 「漢堡主播」鄭亦真當年有件值得紀念的事，蘋果 日報創報時找來鍾麗緹全裸躺在蘋果堆裡拍廣告，替身就是鄭亦真。她回憶說，那支廣告拍攝整整兩天，她穿著運動內衣、內褲清涼躺在冰冷的蘋果堆裡十多個小時，結束後就重感冒，但看過女神全裸畫面，讓她至今難忘。

鄭亦真身高169公分，念世新大學大一時，被已經在業界工作的學長邀請去當鍾麗緹的「光替」。她說，鍾麗緹性感躺在蘋果堆中擺動各種姿勢，需要特別的打光，「每一個姿勢都要調整一、兩個小時，總不能要她一直躺著，所以負責躺在那兒，讓攝影 調光的人就是『燈光替身』，而被找的人，身材、身高和膚色都要接近，那些蘋果是冰的，拍攝時是冬天，等待調光時，我什麼都不能做，只能發呆、冥想。」

鄭亦真說，拍攝時要清場，只留下她和鍾麗緹、導演、攝影四人，中間有看到鍾麗緹性感身材，「我忘了當時酬勞多少，但能當她的替身，見證女神降臨，我真的很榮幸。」鄭亦真因為外型佳，當年曾在服飾店打工時，被少女雜誌Mina編輯開口邀去當模特兒，「拍了好幾期，也是難得回憶。」

前陣子鄭亦真發生誤當小三事件，事後還找了師父做斬桃花的儀式，今年37歲了，還渴望戀情？她說，「等待緣分，也有追求者，但就先當朋友好了，朋友說，現在找對象不僅要問對方是否單身，還要確定有沒有老婆才行。」至於未來想交的男友，她覺得只要體面、善良、孝順，整個人乾乾淨淨就好。