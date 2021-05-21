動力火車活動因疫情喊卡 宅在家當起陪玩老爸

動力火車推出全新專輯「都是因為愛」。(圖：華研國際提供)

台灣 藝人動力火車上月推出新作，但近期因疫情 升溫，近20個活動取消、延期，育有兩女的顏志琳在家扮演「陪玩老爸」，老婆負責處理女兒居家上課相關事宜，彼此相互分工，他說：「我在家運動的時候，也會帶著孩子伸展一下，讓她們不要一直坐著看電腦、看手機。」

如今工作停擺，他們釋出新歌「不必說哈囉」MV，請到施名帥、鍾瑶攜手演出，恰巧另一首作品「如果海能夠」正是鍾瑶主演電影「東經北緯」的主題曲，再續前緣讓尤秋興、顏志琳相當開心，受嚴重過敏 所困的顏志琳打趣直呼：「原本鼻水和淚水狂流，看到鍾瑶，過敏馬上就好了！」

動力火車邀請施名帥(左二)、鍾瑶(右二)合演「不必說哈囉」MV。(圖：華研國際提供)

動力火車這回在MV中飾演婚禮歌手，畫面僅出現一秒鐘，面對又成「重量級客串演員」的命運，兩人哭笑不得說：「最近我們出現在自己MV裡的時間越來越短，但好像出現的時間越短，MV點閱就越高。」

動力火車透過歌聲在「不必說哈囉」唱出多年後再與舊情人重逢，雖是匆匆一瞥卻足以憶起愛得血氣方剛、相愛相殺的曾經，若在生活當中跟前任重逢？尤秋興二話不說快速離開，認為沒有打招呼的必要，顏志琳說要看情況：「和平分手可以打招呼；但如果分得不愉快，一樣會默默走掉。」被尤秋興笑虧：「但你交過那麼多任女朋友，會記得每一任是怎麼分手的嗎？」