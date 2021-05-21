我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

動力火車活動因疫情喊卡 宅在家當起陪玩老爸

記者林士傑／綜合報導
動力火車推出全新專輯「都是因為愛」。(圖：華研國際提供)
動力火車推出全新專輯「都是因為愛」。(圖：華研國際提供)

台灣藝人動力火車上月推出新作，但近期因疫情升溫，近20個活動取消、延期，育有兩女的顏志琳在家扮演「陪玩老爸」，老婆負責處理女兒居家上課相關事宜，彼此相互分工，他說：「我在家運動的時候，也會帶著孩子伸展一下，讓她們不要一直坐著看電腦、看手機。」

如今工作停擺，他們釋出新歌「不必說哈囉」MV，請到施名帥、鍾瑶攜手演出，恰巧另一首作品「如果海能夠」正是鍾瑶主演電影「東經北緯」的主題曲，再續前緣讓尤秋興、顏志琳相當開心，受嚴重過敏所困的顏志琳打趣直呼：「原本鼻水和淚水狂流，看到鍾瑶，過敏馬上就好了！」

動力火車邀請施名帥(左二)、鍾瑶(右二)合演「不必說哈囉」MV。(圖：華研國際提...
動力火車邀請施名帥(左二)、鍾瑶(右二)合演「不必說哈囉」MV。(圖：華研國際提供)

動力火車這回在MV中飾演婚禮歌手，畫面僅出現一秒鐘，面對又成「重量級客串演員」的命運，兩人哭笑不得說：「最近我們出現在自己MV裡的時間越來越短，但好像出現的時間越短，MV點閱就越高。」

動力火車透過歌聲在「不必說哈囉」唱出多年後再與舊情人重逢，雖是匆匆一瞥卻足以憶起愛得血氣方剛、相愛相殺的曾經，若在生活當中跟前任重逢？尤秋興二話不說快速離開，認為沒有打招呼的必要，顏志琳說要看情況：「和平分手可以打招呼；但如果分得不愉快，一樣會默默走掉。」被尤秋興笑虧：「但你交過那麼多任女朋友，會記得每一任是怎麼分手的嗎？」

動力火車在「不必說哈囉」MV中僅出現一秒的畫面。(圖：華研國際提供)
動力火車在「不必說哈囉」MV中僅出現一秒的畫面。(圖：華研國際提供)

過敏 台灣 疫情

上一則

佟麗婭7年前婚禮 2對嘉賓居然都因「出軌」婚變

下一則

「浩角翔起」居家避疫 教畫又下廚

延伸閱讀

過敏免疫專科羅湧醫師新增診所 升級服務

過敏免疫專科羅湧醫師新增診所 升級服務
納豆防疫宅家追劇 大讚女友廚藝好

納豆防疫宅家追劇 大讚女友廚藝好
「止痛藥」不能亂吃 別忽視疼痛帶來的警訊

「止痛藥」不能亂吃 別忽視疼痛帶來的警訊
邱鋒澤情傷後激動開唱 陳零九唱到一半崩潰暴哭

邱鋒澤情傷後激動開唱 陳零九唱到一半崩潰暴哭

熱門新聞

孫儷平時喜歡寫書法打發時間，不久而久之練出一手好字。（取材自微博）

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

2021-05-17 02:26
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28
陳紫函當年和言承旭(左)一起演出「就想賴著你」。圖／LiTV、壹定娛樂

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

2021-05-18 16:14
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

2021-05-19 20:34
「艾倫秀」陪伴美國觀眾已長達18年。節目以輕鬆幽默的舞蹈、大咖訪談、遊戲和給觀眾驚喜贈禮出名。(美聯社)

快看世界／「善待彼此」18年 艾倫道脫口秀收攤真因

2021-05-13 12:26
思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。圖／摘自MTV

「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？

2021-05-17 15:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬