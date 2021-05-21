「浩角翔起」居家避疫 教畫又下廚

阿翔與小孩在自家陽台偽露營。(圖：時代創藝提供)

台灣 藝人「浩角翔起」因疫情 關係，錄影工作全部取，阿翔的三個小孩與浩子的兩個小孩也都停課在家，兩位爸爸也都留守在家不外出。

阿翔的「今天翔什麼」YouTube頻道，推出了最新的影片是爸爸做菜給孩子吃，讓防疫 期間在家的人，也可以看影片學做菜，阿翔自信滿滿覺得可以從小孩身上得到高分，影片中看阿翔拿著筷子不停翻煮，一個多小時後煮出四道菜，蒜香小白菜、起士蛋、奶油蛤蜊、豆干炒肉片，都是家人愛吃的菜，還沒煮完小孩已在搶食，最後的評分小孩們也很誠實地給了分數，但口徑一致「媽媽煮的比較好吃」。

防疫在家足不出戶進入第四天，兩人為了安排停課小孩的生活，各出奇招，阿翔的大女兒小泡芙（小二）與二兒子布朗尼（大班）都有遠距離上課的安排，小女兒舒芙蕾（四歲）看大家都要用電腦上課也吵著要，阿翔就拿互動玩具電腦給她，一家四人同時用電腦也成了奇特畫面。另外，阿翔也在自家小陽台布置成野餐的氛圍，讓三個小寶貝也有外出玩樂的假象，滿足一下不能出門玩的鬱悶心情。

浩子則直接讓兩個小孩在家的鏡子上做畫，只求一小時的安靜，浩子搞笑的說「看好了世界，我只示範一次，一小時之內，如何讓他們不煩我…」兩個小孩也還真的把整面鏡子畫好畫滿。