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周興哲3金曲點閱破億 追平周杰倫、鄧紫棋紀錄

記者林士傑／綜合報導
周興哲擁有「以後別做朋友」、「你，好不好？」、「如果雨之後」三首點閱破億金曲。（圖：星空飛騰提供）
周興哲擁有「以後別做朋友」、「你，好不好？」、「如果雨之後」三首點閱破億金曲。（圖：星空飛騰提供）

台灣歌手周興哲擁有「以後別做朋友」、「你，好不好？」兩首YouTube點閱破億金曲，日前再度解鎖成就，上線四年的歌曲「如果雨之後」點閱衝破億萬大關，不僅平了周杰倫鄧紫棋的紀錄，也成為第二位在YouTube「億級俱樂部」占據三首的華語男歌手，可喜可賀。

他滿懷感恩Po文，跟粉絲聊起「如果雨之後」的創作情景，「在我的小房間裡，外面下著雨，也下了好幾天了，心情極度的低落。彈著彈著，我就彈出了前奏的旋律，這首歌也就此誕生了。」

前段時間他趕拍電影「我吃了那男孩一整年的早餐」，近日配合防疫，遵守WFH（Work From Home）規定窩在家，每天叫外賣、做菜、打電動、寫歌和追劇，並且無預警開直播分享喜悅，秀了一手製作神功，讓大批網友感到新鮮。而他的「怎麼了」一曲緊咬周杰倫的「算什麼男人」，目前點閱分別是9614、9756萬次，鄧紫棋以「來自天堂的魔鬼」步步逼近，誰能搶先成為擁有四首破億金曲的歌手也引發熱議。

倘若刷新紀錄，打算要給粉絲什麼福利？周興哲笑說：「情況許可的話希望辦個淨灘活動，大家一起去海邊撿垃圾！」

周興哲和「中國好聲音2020」冠軍單依純合唱新歌。（圖：星空飛騰提供）
周興哲和「中國好聲音2020」冠軍單依純合唱新歌。（圖：星空飛騰提供）

鄧紫棋 周杰倫 YouTube

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