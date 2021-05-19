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納豆防疫宅家追劇 大讚女友廚藝好

記者陳建嘉／綜合報導
納豆(右)與新北市長表舅侯友宜感情極好，侯還曾花錢為外甥主演的電影包場。（圖：甲上提供）
納豆(右)與新北市長表舅侯友宜感情極好，侯還曾花錢為外甥主演的電影包場。（圖：甲上提供）

台灣藝人納豆日前以「同學麥娜絲」入圍台北電影獎最佳男配角，他近期受訪時，聊到近日疫情大爆發，他謹守防疫規範，非必要絕不出門，與女友依依在家追劇「黑道律師文森佐」、吃火鍋及玩電動，享受兩人世界，甜蜜表示：「我們整天都在一起，也不會吵架。」

納豆在家隔離時，不忘拍女友依依放閃，大讚她廚藝極好。（取材自臉書）
納豆在家隔離時，不忘拍女友依依放閃，大讚她廚藝極好。（取材自臉書）

納豆之前工作太忙，很少有時間陪女友，「我一個月至少有20幾個外景，有節目、客串戲劇也有電影，之前都不在家，這次也算難得機會」，居家期間，他大讚女友廚藝好，「依依很會做韓式烤肉，用菜葉包起來的那個，中式、台式料理也很拿手」，被問到兩人是否可能在這段期間增產報國，他大笑回應「應該不至於吧」。

納豆是新北市長侯友宜的外甥，這幾天看到表舅開記者會坐鎮指揮防疫，不由得有些心疼，「他真的很辛苦，但我想我們能做的分內事就是在家好好防疫」，也不會刻意傳訊慰問表舅，期許這波疫情趕快過去，「我覺得大部分台灣人都很好，都會自主管理不出門，出門了也都戴口罩、保持安全距離」。

納豆去年以「同學麥娜絲」拿下金馬獎，這次又以該片與劉冠廷一起入圍台北電影獎男配角，他提到自己與其他演員劉冠廷、鄭人碩以及施名帥有個群組，好消息一出，另三位好友立刻傳訊恭喜。納豆還被虧「你完了，這次還有劉冠廷，你的獎要拱手讓人了」，讓他只能苦笑，他目前只希望疫情趕緊解封，屆時讓大家都能安全出席頒獎典禮。

除了休息，納豆也開始準備接下來的工作，「新電影本來5月底就要開拍，現在至少要等到6月了，新節目也暫時打住」。

電影 疫情 防疫

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