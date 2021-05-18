我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3299萬人確診 37.3%民眾已完成接種

黃子佼如佼似漆 萬哏齊發寵愛妻

記者李姿瑩／綜合報導
黃子佼(右)為孟耿如寫下浪漫情歌。（圖：永恆婚顧提供）
黃子佼(右)為孟耿如寫下浪漫情歌。（圖：永恆婚顧提供）

黃子佼和孟耿如的婚禮一波三折，從延期到保留文創市集，最終在疫情嚴峻之際，不得不取消所有公開活動。黃子佼因此被封為「演藝圈最大疫情受災戶」，他將原本準備要送給孟耿如的驚喜MV放上粉絲頁，讓大家同享喜悅，也盼傳遞溫馨撫慰抗疫的不安。

黃子佼原本規畫婚宴菜色，結合小農食材，盼用自身影響力，提供在地產業曝光機會。但計畫趕不上變化，疫情延燒難止，他忍痛犧牲籌備兩年的心血，收下所有訂製好的婚禮小物分贈親友，跟百貨賣場的合作也全數取消。

他和孟耿如苦中作樂，為了給彼此驚喜，兩人私下互相瞞騙。黃子佼密謀寫出歌曲「如佼似漆」，孟耿如騙黃子佼電腦硬碟壞掉，重要資料全失，氣得他差點翻臉。婚顧Stacey幫他們雙方保密，如今才終於能鬆口氣。而黃子佼為了「如佼似漆」，將交往8年來上萬張照片，過濾出100張放進MV，藉此回憶兩人愛的足跡。

他為了愛妻創作，歌詞中萬哏齊發，裡面包含了「愛孟耿如」的藏頭詩，以及夫妻倆對彼此的秘密綽號「五行湯」、「水養雞」，象徵他們首次約會的珍貴回憶。

當中兩人拍下的第一張合照，是正式交往的9個月前，因緣際會上了「小燕之夜」任前後集嘉賓。黃子佼回憶，當時他們只是共用休息室，兩人在經紀人嚷嚷之下，留下紀念合照。「小燕之夜」意外促成良緣，張小燕成為徒弟媒人，在得知黃子佼寫了這首歌後，決定埋單音樂與MV製作費，當成送給他們的新婚賀禮。

疫情

上一則

太養眼！ 秦嵐透視絕美禮服照迷倒網友

下一則

窩一起躲疫…王柏傑、謝欣穎PO床照曬愛

延伸閱讀

濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當

濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當
「抗疫」最後一哩路 地方領袖挨家挨戶勸打疫苗

「抗疫」最後一哩路 地方領袖挨家挨戶勸打疫苗
70年前的抗疫

70年前的抗疫
黃子佼+孟耿如 婚宴又「疫外」取消

黃子佼+孟耿如 婚宴又「疫外」取消

熱門新聞

言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28
張哲瀚轉投趙薇旗下，一年即人氣高漲。（取材自微博）

趙薇眼光精準 一年捧紅張哲瀚

2021-05-11 02:26
孫儷平時喜歡寫書法打發時間，不久而久之練出一手好字。（取材自微博）

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

2021-05-17 02:26
「艾倫秀」陪伴美國觀眾已長達18年。節目以輕鬆幽默的舞蹈、大咖訪談、遊戲和給觀眾驚喜贈禮出名。(美聯社)

快看世界／「善待彼此」18年 艾倫道脫口秀收攤真因

2021-05-13 12:26
湯姆克魯斯曾3度獲金球獎，把3座獎都退還主辦單位。圖／摘自YouTube

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

2021-05-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在