黃子佼如佼似漆 萬哏齊發寵愛妻

黃子佼(右)為孟耿如寫下浪漫情歌。（圖：永恆婚顧提供）

黃子佼和孟耿如的婚禮一波三折，從延期到保留文創市集，最終在疫情 嚴峻之際，不得不取消所有公開活動。黃子佼因此被封為「演藝圈最大疫情受災戶」，他將原本準備要送給孟耿如的驚喜MV放上粉絲頁，讓大家同享喜悅，也盼傳遞溫馨撫慰抗疫的不安。

黃子佼原本規畫婚宴菜色，結合小農食材，盼用自身影響力，提供在地產業曝光機會。但計畫趕不上變化，疫情延燒難止，他忍痛犧牲籌備兩年的心血，收下所有訂製好的婚禮小物分贈親友，跟百貨賣場的合作也全數取消。

他和孟耿如苦中作樂，為了給彼此驚喜，兩人私下互相瞞騙。黃子佼密謀寫出歌曲「如佼似漆」，孟耿如騙黃子佼電腦硬碟壞掉，重要資料全失，氣得他差點翻臉。婚顧Stacey幫他們雙方保密，如今才終於能鬆口氣。而黃子佼為了「如佼似漆」，將交往8年來上萬張照片，過濾出100張放進MV，藉此回憶兩人愛的足跡。

他為了愛妻創作，歌詞中萬哏齊發，裡面包含了「愛孟耿如」的藏頭詩，以及夫妻倆對彼此的秘密綽號「五行湯」、「水養雞」，象徵他們首次約會的珍貴回憶。

當中兩人拍下的第一張合照，是正式交往的9個月前，因緣際會上了「小燕之夜」任前後集嘉賓。黃子佼回憶，當時他們只是共用休息室，兩人在經紀人嚷嚷之下，留下紀念合照。「小燕之夜」意外促成良緣，張小燕成為徒弟媒人，在得知黃子佼寫了這首歌後，決定埋單音樂與MV製作費，當成送給他們的新婚賀禮。