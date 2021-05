王力宏為了迎接45歲生日,開心曬出一張綁辮子自拍,是先前粗曠、狂野造型的升級版。(取材自微博)

最近金曲歌王王力宏迎接45歲生日,他過往多是奶油小生形象,但在社群 上分享自己的新造型,跟過去的形象差異很大,讓網友都驚訝不已,引發熱議。

噓!新聞報導,王力宏過去都是給人帥氣斯文的形象,這次他在社群分享的新造型,則搖身一變成為留著滿臉落腮鬍、綁著黑人辮子頭的大叔,而且還透露「To be honest,I don’t even remember the last time I shaved…or got a haircut.(老實說,我已不記得上次是什麼時候刮鬍子或著剪頭髮)」。並大方透露這一次編辮子的新造型是為了迎接生日的來臨。

網友看到他的新造型,還大讚他是「台灣基努李維 (Keanu Reeves)」,更有網友頻問「是新歌的造型?」、「要當說唱歌手?」、「難不成要出雷鬼風新歌!!」

王力宏先前也曾公開留著落腮鬍的模樣,不過當時並沒有及肩長髮,而現在他的頹廢長髮已長到可以綁成一根根細長辮子,加上健康的小麥膚色,比先前造型更粗曠、狂野。