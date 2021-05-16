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一句「有人去過萬華」 宥勝被罵爆

記者楊起鳳／綜合報導
宥勝一句話引發萬華人不滿。（取材自臉書）
宥勝一句話引發萬華人不滿。（取材自臉書）

台灣男星宥勝近日在臉書有感而發，但他文中寫道「住在台中的我們，今天同時遭遇停水停電，再加上聽說附近有人去過萬華，就突然覺得...」。意外讓家住萬華的網友相當不滿，甚至在臉書社團「我是萬華人」PO文表示對宥勝言論非常不能理解，也無法接受，群起在他的臉書開罵。他後來公開道歉：「以後會更謹慎的發言。」

宥勝無心一句話引發網友不滿，許多人到去他文章底下留言開罵，「去過萬華怎麼了？怎麼不說有參加遶境的人呢？」、「萬華怎麼了？您也是公眾藝人，如果今天在台中發生這樣的事情，還會打這樣的文章嗎？同理心能不能拿出來，不要跟著波動走，就因為一些人，我們就該活受罪嗎？這樣會造成病毒=萬華的感覺，感覺其實很差」、「身為在地萬華人，我們也不希望這樣，我們也是受害者，所以到過萬華又怎樣」。

近來疫情再起，不少藝人突發情緒之語，包括郎祖筠因為劇團演出受影響，不滿防疫禁令嗆「乾脆倒閉」，最後遭網友譙爆而道歉。而章家瑄因為帶女兒去看巧虎，事後發現和確診者在同一天同一個場地，但發現主辦單位在場次之間沒做消毒動作，氣到大罵政府防疫消極，也被網友圍剿，最後刪文道歉。

臉書 華人 防疫

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