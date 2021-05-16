台灣兩地升三級警戒 「本土劇停拍？」

民視八點檔演員全都遵照防疫規定進行錄影。（圖：民視提供）

台灣疫情 延燒，受害最深的就是藝文團體，女星郎祖筠經營「春河劇團」、故事工廠都宣布停演。

故事工廠的新戲「暫時停止青春」原訂15日下午在台中國家歌劇院演出，結果上午宣布進入三級警戒，總監黃致凱無奈表示：「就在觀眾進場前兩小時，故事工廠宣布午晚兩埸緊急停演，直到最後一刻，我們都為了演出而做準備，停演當然損失慘重，畢竟劇團不像一般的店家，疫情解封後，隨時可以開張，我們不一定有埸地，我們不一定有演員和技術人員的檔期，你問我苦不苦？我會說每個行業都有自己的難。」他也痛苦表示，前天剛裝完台就要拆台，感謝辛苦的技術人員。

ON檔的八點檔則會遵守防疫 規則，民視表示，因應疫情，去年即成立「防疫小組」由一級主管率重要幹部維持一周至少一次的會議，近期疫情升溫，已是每天多次召開。八點檔「多情城市」、備檔戲「黃金歲月」都是棚內錄製，錄影前一定要提供來賓、藝人、工作人員實名制名單，「多情城市」不只是工作人員戴上口罩 ，連演員在拍戲以外也都把口罩戴緊緊。王瞳表示雖然會造成演員群補妝的不便，但大家都非常願意配合。

三立則回應，目前八點檔「天之驕女」維持正常拍攝，一律嚴格要求全員量體溫、戴口罩、酒精防疫並且落實實聯制，包括演員全程必須戴口罩至正式開拍前才能取下。同時拍攝以棚內為主，控制接觸範圍。

TVBS「女力報到愛情公寓」所有工作人員皆要求全程戴上口罩、配給酒精隨時消毒、量測體溫。拍攝場景只選擇製作單位確認能夠掌控安全性之地點、或於長期僅租賃給TVBS的地點拍攝，並在錄製前後都做好消毒工作。室外場景以空曠場景為主，並以維持社交距離方式拍攝，且只錄製主要演員情節，暫停所有臨演與群眾演員通告。