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台北電影獎 「無聲」入圍8項最大贏家

記者陳建嘉／綜合報導
台北電影獎，「無聲」被提名八項。（圖：Catchplay提供）
台北電影獎，「無聲」被提名八項。（圖：Catchplay提供）

第23屆台北電影入圍名單昨日揭曉，話題電影「無聲」提名八項，成為最大贏家，去年入圍多項金馬獎的「同學麥娜絲」、「消失的情人節」，以及「當男人戀愛時」則都入圍七項居次，邱澤、張震入圍影帝，李霈瑜（大霈）、謝欣穎則提名影后。

邱澤得知入圍，搞笑引用入圍電影台詞，回應「啥款！但我媽叫我凡事都要平常心，感謝台北電影獎評審。」張震為演「緝魂」特地減重12公斤，精準演出癌末病患的虛弱模樣，他除了感謝所有工作人員，也感謝觀眾、評審對他表演的認可，「希望電影可以取得好成績，也希望大家平安健康，謝謝」。

大霈同時也是台北電影獎入圍名單揭曉人，她在台上聽到自己以「消失的情人節」入圍影后，開心得手舞足蹈。

「無聲」導演柯貞年得知自己電影獲得八項大獎提名，除了感謝評審支持，並說「無聲」去年就在台北電影節首映，如今又獲台北電影獎肯定，非常興奮感動。

鍾欣凌在「當男人戀愛時」一改昔日溫柔形象，演出討債公司的大姐頭，首度入圍台北電影獎女配角，她立刻爽快表示：「好開心啊。」

艾怡良首度演電影，就以「我沒有談的那場戀愛」入圍最佳新人，她說不敢想像自己真的已經是個演員，並引用新歌歌詞，「謝謝這個世界對我這麼寬容」。

台北電影獎將於7月10日頒獎。

邱澤(左)因「當男人戀愛時」入圍影帝，直呼「啥款」，右為許瑋甯。（圖：金盞花大影...
邱澤(左)因「當男人戀愛時」入圍影帝，直呼「啥款」，右為許瑋甯。（圖：金盞花大影業提供）

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