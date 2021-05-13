6人廝殺搶金曲歌后 誰得都是首開胡

蘇慧倫出道31年，首度入圍金曲獎。(圖：相信音樂提供)

本屆金曲獎最佳華語女歌手獎，由萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、譚維維6位女歌手廝殺，值得注意的是，田馥甄、孫盛希、萬芳曾和歌后擦身而過，巴奈、蘇慧倫、譚維維則是首度入圍 ，這屆無論誰出線都是首度開胡。

田馥甄再次挑戰金曲歌后。(圖：何樂音樂提供)

本屆女歌手被網友稱是死亡之組。田馥甄以第5張專輯「無人知曉」角逐歌后，另入圍華語專輯、作詞人合計7項，她在第23屆入圍7項摃龜，這次她所屬何樂音樂表示：「田馥甄正在山裡，手機沒有訊號，她應該很開心。」

孫盛希曾抱回最佳華語專輯獎，同屆無緣封后，本屆加上歌后共入圍五獎，她很感謝評審團再次鼓勵她的音樂旅程。

巴奈以「愛，不到」專輯拿到歌后門票。(圖：子皿提供)

巴奈身兼歌手、原住民議題推動者等多重身分，以「愛，不到」專輯拿到第一張歌后門票，她很感謝好朋友們的幫忙與家人、評審，「感謝音樂讓我可以喜歡自己。」

萬芳專輯入圍金曲七項。(圖：何樂音樂提供)

萬芳去年歡慶出道30周年，卻面臨重要親友離世，疫情 也使得小巨蛋演唱會一再延宕，雖然內心煎熬，但仍完成專輯「給你們」，是首度擔任部分歌曲的製作人，讓她繼第22屆後再度收到歌后門票，7項入圍也創下生涯最佳紀錄，她忍不住暴哭：「這什麼人生啊！也實在太奇怪了吧！」

婚後淡出的「不老玉女 」蘇慧倫被評審團主席鍾成虎誇嗓音有獨特標誌，出道31年以專輯「面面」首度入圍歌后，她說：「一直以為跟金曲獎不會有緣分的。在這1年多來，大家討論我的凍齡之外，你們也相信我會唱歌！已經好好的哭一下了！」