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林俊傑7度入圍金曲 和青峰、瘦子爭歌王

記者黃保慧╱綜合報導
瘦子單飛後首次出輯就入圍金曲歌王。(本報資料照片)
瘦子單飛後首次出輯就入圍金曲歌王。(本報資料照片)

第32屆金曲獎入圍名單揭曉，「最佳華語男歌手獎」戰況激烈，從「頑童MJ116」單飛後的瘦子E.SO崛起，力戰去年歌王吳青峰及拿過2座男歌手獎的林俊傑，還有曾角逐過歌王的杜振熙（蛋堡）、韋禮安，和首次入圍的大陸實力派歌手李泉等群雄角逐，勢必將陷入苦戰。

瘦子去年推出專輯「Outta Body靈魂出竅」後，事業如日中天，不僅攬8項代言，推估吸金近千萬台幣，日前加碼宣布將開個唱，最近又添金曲入圍喜事，他表示感覺雖然好，但仍心繫防疫，說道：「如果狀況真的不好，金曲獎還是延期吧。」

被稱為「嘻哈詩人」的蛋堡第二次入圍金曲歌王，這次以專輯「家常音樂」角逐，揭獎時人正在睡覺，過了一會被叫醒才分享喜悅。

吳青峰去年拿下金曲歌王後，今年再次入圍。(圖：環球音樂提供)
吳青峰去年拿下金曲歌王後，今年再次入圍。(圖：環球音樂提供)

金曲常客吳青峰近期被前老闆林暐哲控告違反著作權法，身陷官司，公布入圍前一晚還在社群上發了近4000字的長文，揭開與林暐哲之間對簿公堂的來龍去脈，更稱自己心已死。不過他憑「冊葉一：一與一」獲獎項入圍肯定，對此似暫時無心思慶祝。

林俊傑七度入圍金曲。(圖：華納音樂提供)
林俊傑七度入圍金曲。(圖：華納音樂提供)

JJ林俊傑這次以「倖存者 ‧ 如你」第七度入圍金曲歌王，他說：「很慶幸在這段時間還能透過歌聲和音樂帶給這個世界一些溫暖，感謝評審團給予的肯定！」

韋禮安第三度角逐歌王。(本報資料照片)
韋禮安第三度角逐歌王。(本報資料照片)

韋禮安這回以「Sounds of My Life」第三次角逐歌王，聽到入圍四項大獎後說：「滿開心的、滿驚訝的！」

而首次入圍歌王的大陸歌手李泉，過去是音樂製作人，曾為林憶蓮、劉德華等歌手作嫁，這次帶著新專輯「十日彈」就讓大家耳目一新。

入圍 社群 防疫

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