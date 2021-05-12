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直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

藝文演出全停擺 郎祖筠怒批「乾脆倒閉」

記者楊起鳳、林士傑／綜合報導
郎祖筠對一再取消的表演喊痛苦。（取材自臉書）
郎祖筠對一再取消的表演喊痛苦。（取材自臉書）

因應台灣出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，中央流行疫情指揮中心日前表示，至6月8日共4周，提升疫情警戒至第二級，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施等6大相關限制措施。多場舞台劇都受影響，郎祖筠在臉書不滿地說：「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了，努力掙扎、吃苦耐勞個屁。」

春河劇團的「救救歡喜鴛鴦樓」由郎祖筠、郭子乾、林俊逸等多位硬底子演員主演，郎祖筠透露「售票也降到8折」，卻可能面對退票潮，辛苦排練的心血恐將泡湯，她因而在臉書砲轟政府「打擊藝文團體」。

不只這部，5月21日到23日於台北國家戲劇院演出的「ART」確定取消 ，這部由曾國城、卜學亮、屈中恆主演的經典舞台劇「ART」，才剛訂於5月底加演，又碰上疫情來攪局，確定GG了，主辦單位表示將會延期舉辦。

此外，首度攻蛋的許富凱、陶晶瑩命運多舛，演出二度延期，合計受到衝擊的演唱會逾20場。

台北小巨蛋自22日起連三周的周六都有活動，由草東沒有派對、許富凱、陶晶瑩輪番接棒，現在一律停辦，許富凱「拾歌演唱會」、陶晶瑩「#MOMAN演唱會」都是2月延期後補件成功，如今再度喊卡，」陶晶瑩自信喊話「總有一天會見面」。

同為萬人場地，王心凌29日巡迴演唱會高雄巨蛋場延至7月10日；隔日登場的「全明星巨蛋旗艦演唱會」高雄場確定停辦。

告五人本周六在台北Legacy「在這座城市遇見了你」演唱會，和高雄場、宜蘭場一併延期；戴愛玲的3場「公主樂未眠」巡演喊卡。

由范怡文、林芯儀、劉品言參與的「似曾相識Somewhere In Time西洋歌曲演唱會」取消並開放退票；辛曉琪「回報以歌」演唱會台中場延期。

舞台劇 疫情 臉書

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