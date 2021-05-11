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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

是元介送炸雞到府 與李千那感情沒變

記者陳建嘉／綜合報導
是元介(左起)、吳可熙、楊丞琳、鄭人碩出席「靈語」記者會。（記者李政龍／攝影）
是元介(左起)、吳可熙、楊丞琳、鄭人碩出席「靈語」記者會。（記者李政龍／攝影）

驚悚電影「靈語」日前舉辦記者會，主角楊丞琳、是元介等人皆出席宣傳，是元介先前自爆與李千那感情生變，卻又被媒體拍到，帶著炸雞前往女方住處，此次被問感情狀態，他爽快說：「謝謝大家的關心，目前就是好好過生活，然後肚子餓，就吃炸雞囉。」默認與李千那仍在交往。

是元介默認與李千那仍在交往。（本報資料照片）
是元介默認與李千那仍在交往。（本報資料照片）

是元介積極保養身材，卻被拍到帶著炸雞與李千那約會，他也笑答：「有運動就不怕，可以吃啊。」更坦承最近心情很好，在記者會上，不時展現微笑，看起來事業、愛情都兼顧得很好。一旁的吳可熙還虧他，「我在他吃炸雞前，也有跟他約喝咖啡，都沒成功。」是元介苦笑喊：「不要再幫炸雞業配啦。」

楊丞琳錄完「乘風破浪的姐姐2」就趕著回台，為新片宣傳，前一天才剛結束隔離，不只要拍廣告，也有高雄演唱會要準備，會待到9月之後，再回大陸與老公李榮浩相聚，提到之前網友批評「有工作才回大陸」，她無奈回：「我在那邊有家，但台灣也有媽媽要照顧，狗也老了。」目前希望感情、工作都可以兩全其美，不想在乎那些批評言論。

「靈語」劇組感情極佳，楊丞琳在電影殺青後，邀請眾演員到鄭元暢的酒吧慶功，結果全場不勝酒力，只有她與鄭人碩是清醒的。

而鄭人碩、禾浩辰、石知田等人有大量動作戲，鄭人碩自豪體力原本就很好，可以輕鬆應付，還當場趴在地上，背上坐著丁寧，一連做了13下伏地挺身，讓全場驚呼不斷。

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